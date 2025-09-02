Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στο Κίεβο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άμαχο

Άμαχος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επιδρομής στην πόλη Μπίλα Τσέρκβα, στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Μικόλα Καλάσνικ.

«Το πτώμα άνδρα εντοπίστηκε καθώς πυροσβέστες έσβηναν φωτιά σε χώρο στάθμευσης» μετά την επιδρομή, ανέφερε ο κ. Καλάσνικ μέσω Telegram.

Αναφέρθηκαν ζημιές «σε διάφορους τομείς της πόλης», έγιναν θρύψαλα τα παράθυρα πολυκατοικιών και ξέσπασαν φωτιές σε εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικες εγκαταστάσεις, πρόσθεσε.