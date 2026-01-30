Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα με πύραυλο και 100 drones παρά την έκκληση Τραμπ για διακοπή των επιθέσεων

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή έναν πύραυλο και περίπου 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) , όπως δήλωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου περί παύσης των ρωσικών πληγμάτων «για μία εβδομάδα» που έγινε δεκτή από τη Μόσχα.

«Τη νύχτα της 30ης Ιανουαρίου (από τις 18.00 στις 29 Ιανουαρίου), ο εχθρός εξαπέλυσε έναν βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M (...) καθώς και 111 drones», δήλωσε ο ουκρανικός στρατός στην καθημερινή του ενημέρωση.

Οι νυχτερινές αυτές επιθέσεις στοχοθέτησαν 15 διαφορετικές τοποθεσίες, δήλωσε ο ουκρανικός στρατός, προσθέτοντας ότι η Πολεμική Αεροπορία είχε καταρρίψει 80 drones.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι είχε ζητήσει «προσωπικά» από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις «για μία εβδομάδα» και ότι ο Ρώσος πρόεδρος «συμφώνησε να το πράξει» ενώ η Ουκρανία πλήττεται από κύμα ψύχους.

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους συγκεκριμένους όρους αυτής της απρόσμενης κατάπαυσης πυρός, που ήρθε την ώρα που Ρώσοι και Ουκρανοί αναμένεται να συναντηθούν την Κυριακή για απευθείας διαπραγματεύσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε χθες βράδυ δηλώνοντας ότι βασίζεται στις ΗΠΑ για να εξασφαλιστεί μία εβδομάδα παύση των ρωσικών πληγμάτων στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπέβαλε το αίτημα αυτό λόγω του «εξαιρετικού» ψύχους στην Ουκρανία και ενώ η χώρα αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση λόγω των ρωσικών πληγμάτων που σφυροκοπούν εδώ και εβδομάδες τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Σύμφωνα με το Υδρομετεωρολογικό Κέντρο της Ουκρανίας, από την Κυριακή έως την Τρίτη «προβλέπεται πολύ κρύο» στη χώρα: «Οι νυχτερινές θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν έως τους μείον 20 με μείον 27 βαθμούς Κελσίου και σε κάποιες περιοχές…έως τους μείον 30°C».