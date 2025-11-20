Ουκρανία - Ρωσία: Αντάλλαξαν σορούς στρατιωτών

Η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν νέα ανταλλαγή σορών από στρατιώτες, σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων και ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη.

Το Κίεβο δήλωσε ότι παρέλαβε 1.000 σορούς, ενώ το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλέστηκε μια ανώνυμη πηγή σύμφωνα με την οποία η Μόσχα παρέλαβε 30.

«Ερευνητές από τις αρχές επιβολής του νόμου, σε συνεργασία με εξειδικευμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, θα διενεργήσουν σύντομα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και θα ταυτοποιήσουν τα επαναπατρισθέντα πτώματα», ανέφερε το κέντρο συντονισμού αιχμαλώτων πολέμου της Ουκρανίας στο Telegram.

Οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά από τέτοιες ανταλλαγές, καθώς και ανταλλαγές ζωντανών αιχμαλώτων, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, οι ειρηνευτικές συνομιλίες παρέμειναν σε αδιέξοδο και οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών δεν έχουν συναντηθεί τετ-α-τετ από τις 23 Ιουλίου, όταν συζήτησαν για μόλις 40 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη.

Οι ευρωπαϊκές χώρες απέρριψαν την Πέμπτη ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το οποίο, σύμφωνα με πηγές, απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη και να αποστρατιωτικοποιηθεί εν μέρει, όροι που από καιρό θεωρούνται από τους συμμάχους της Ουκρανίας ως ισοδύναμοι με συνθηκολόγηση.

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τη Ρωσία ότι επιστρέφει τα πτώματα με άτακτο τρόπο και ότι μερικές φορές στέλνει τα πτώματα Ρώσων στρατιωτών.