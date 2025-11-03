Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην πόλη Ποκρόβσκ – Δύσκολη η κατάσταση για το Κίεβο

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα στρατεύματά της προχώρησαν μέσα στην ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, έναν κομβικό συγκοινωνιακό και λογιστικό κόμβο που οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν για περισσότερο από έναν χρόνο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι στρατιώτες του καταστρέφουν περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό και τη βιομηχανική ζώνη του Ποκρόβσκ, ενώ έχουν εισέλθει στην περιοχή Πριγκορόντνι της πόλης και έχουν οχυρωθεί εκεί.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να κρατούν τις θέσεις τους στο Ποκρόβσκ, αν και περιγράφει την κατάσταση ως εξαιρετικά δύσκολη.

Σύμφωνα με το ουκρανικό έργο χαρτογράφησης ανοιχτών πηγών Deep State —που Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερς θεωρούν πως συχνά καθυστερεί να καταγράψει τα ρωσικά κέρδη— οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν ένα μικρό νότιο τμήμα της πόλης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραμένει «γκρίζα ζώνη», χωρίς απόλυτο έλεγχο από καμία πλευρά.

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η επιχείρηση εκκαθάρισης της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζεται και ότι οι ουκρανικές μονάδες απέτρεψαν προσπάθεια των Ρώσων να διακόψουν τη γραμμή ανεφοδιασμού από τη Ροντίνσκε, στα βόρεια.

Πριν από τον πόλεμο, το Ποκρόβσκ είχε πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων, όμως οι περισσότεροι έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Η κατάληψή του θα έδινε στη Μόσχα προγεφύρωμα για προέλαση προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, την οποία η Ρωσία επιδιώκει να κατακτήσει πλήρως.

Ωστόσο, βόρεια του Ποκρόβσκ, το ουκρανικό επιτελείο ανέφερε πρόσφατες επιτυχίες κοντά στο Ντομπροπίλια, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας ανακατέλαβε πάνω από 185 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Στάσιμες οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Αν πέσει το Ποκρόβσκ, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη ρωσική εδαφική νίκη από την κατάληψη της κατεστραμμένης πόλης Αβντίιβκα στις αρχές του 2024, έπειτα από μία από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου.

Έκτοτε, η Ρωσία σημειώνει αργή αλλά σταθερή πρόοδο κατά μήκος της μετώπης των 1.000 χιλιομέτρων, σε έναν πόλεμο που διαρκεί πλέον πάνω από τρία χρόνια και οκτώ μήνες.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες από τον Ιούλιο, παρά τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι το μέτωπο έχει περιέλθει σε στασιμότητα και ότι οι απώλειες εδαφών είναι περιορισμένες, ενώ η Μόσχα επιμένει πως συνεχίζει να καταγράφει «σημαντικά κέρδη».

Νέες επιθέσεις σε ουκρανικούς στόχους

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν σφοδρά νυχτερινά πλήγματα εναντίον ουκρανικής στρατιωτικής αεροπορικής βάσης, κέντρου επισκευής στρατιωτικού εξοπλισμού, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και υποδομών φυσικού αερίου που τις υποστήριζαν.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ουκρανικές μονάδες κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ και τις απώθησαν από τέσσερις οχυρωμένες θέσεις στη βιομηχανική ζώνη στην αριστερή όχθη του ποταμού Όσκολ.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, Βίκτορ Τρεχούμποφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι ρωσικές προσπάθειες να φτάσουν στο κέντρο του Κουπιάνσκ απέτυχαν, ενώ οι ουκρανικές αντεπιθέσεις επιβράδυναν σημαντικά την προέλαση της Μόσχας.