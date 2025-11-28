Ουκρανία: Ο κορυφαίος συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ερευνάται για διαφθορά

Οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας πραγματοποίησαν έρευνες στο γραφείο του επικεφαλής επιτελάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων την Παρασκευή.

«Οι ερευνητικές ενέργειες έχουν εγκριθεί και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανέφερε η ειδική εισαγγελία καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας στο Telegram.

Ο Γερμάκ επιβεβαίωσε την έρευνα στην κατοικία του και υποστήριξε πως «συνεργάζομαι πλήρως με τις αρχές».

O Γέρμακ είχε βρεθεί το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Γενεύη της Ελβετίας όπου συμμετείχε σε συζητήσεις με κορυφαίους Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους επί των προτάσεων που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα για λήξη του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία

Υπενθυμίζεται πως προ μερικών ημερών η υπουργός Ενέργεια, Σβιτλάνα Χριντσούκ, και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, εν μέσω σκανδάλου για διαφθορά στην κρατική ουκρανική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Οι ουκρανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε επτά άτομα, κατηγορούμενα για δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού κλάδου.