Ουκρανία: Νέες επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διανομής πετρελαίου

Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε δύο ρωσικές εγκαταστάσεις διανομής πετρελαίου στις περιοχές Μπριάνσκ και Σαμάρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο του Κιέβου την Τρίτη.

Στη Σαμάρα, ο στρατός έπληξε έναν σταθμό παραγωγής γραμμής που αναμειγνύει ρωσικό πετρέλαιο για την ναυαρχίδα του, Urals, για εξαγωγή, ανέφερε το Γενικό Επιτελείο στο Telegram.

Στο Μπριάνσκ, έπληξε έναν σταθμό παραγωγής γραμμής ενός αγωγού κρίσιμου για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού, ανέφερε.

«Η έκταση της ζημιάς καθορίζεται», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία έχει ανανεώσει τις τελευταίες εβδομάδες την εκστρατεία επιθέσεων με drones μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, στοχεύοντας συστηματικά βασικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να μειώσει τα έσοδα από τις εξαγωγές της Μόσχας και τον εφοδιασμό στην πρώτη γραμμή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε στο Telegram ότι οι μονάδες του κατέστρεψαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Μπριάνσκ και τη Σαμάρα.

Τα στρατεύματα του Κιέβου έπληξαν επίσης ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, δήλωσε το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι χτυπήθηκαν δύο αεροπλάνα.