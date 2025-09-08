Με πύραυλο Ισκαντέρ πραγματοποιήθηκε η ρωσική επίθεση στο κτίριο της κυβέρνησης στο Κίεβο

Η ρωσική επίθεση από την οποία υπέστη ζημιές η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα τριάμισι χρόνια του πολέμου, πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο Ισκαντέρ, ανακοίνωσε το «δεξί χέρι» του Ουκρανού προέδρου, ο επικεφαλής του γραφείου του, Αντρίι Γερμάκ.

«Για πρώτη φορά, ο εχθρός επιτέθηκε στο κτίριο της ουκρανικής κυβέρνησης, ένα πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο Ισκαντέρ» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I had a phone call with the U.S. Secretary of State, Acting National Security Advisor to the President of the United States, @SecRubio.



I informed him about the constant russian attacks targeting our cities and residential buildings with drones and missiles. These strikes kill… — Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 8, 2025

Ο Γερμάκ σημείωσε ότι συζήτησε αυτήν την επίθεση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «ο Πούτιν κατανοεί μόνο τη βία και δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο. Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί. Στόχος μας είναι μια διαρκής ειρήνη — και πρέπει να την επιτύχουμε».

Η Ρωσία χρησιμοποιεί συχνά πυραύλους Ισκαντέρ εναντίον της Ουκρανίας. Την Κυριακή εξαπέλυσε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές.

Η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Ματέρνοβα είπε νωρίτερα ότι πήγε στην έδρα της κυβέρνησης και είδε τη «διάπλατη τρύπα» που προκάλεσε ο πύραυλος, καθώς και τα συντρίμμια του. Σημείωσε ότι το κτίριο δεν καταστράφηκε ολοσχερώς επειδή «ο πύραυλος δεν εξερράγη πλήρως».

Ο Αντρίι Ντάνικ, ο επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας Επειγουσών Καταστάσεων, είπε ότι οι ζημιές εκτείνονται σε μια επιφάνεια 800-900 τετραγωνικών μέτρων. Η φωτιά που προκλήθηκε από την επίθεση επεκτάθηκε «πολύ γρήγορα», είπε σε δημοσιογράφους που επισκέφθηκαν το κτίριο για να δουν τις ζημιές.