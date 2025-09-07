Εντίνεται η ρωσική επιθετικότητα: Πλάνα από το εσωτερικό της έδρας της κυβέρνησης που επλήγη (pics&vids)

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν στη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την έναρξη του πολέμου, εξαπολύοντας περισσότερα από 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεκάδες πυραύλους σε στόχους σε όλη την Ουκρανία.

Για πρώτη φορά πλήγμα δέχθηκε το κτίριο του υπουργικού συμβουλίου στο κέντρο του Κιέβου, γεγονός που ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα χαρακτήρισε «σοβαρή κλιμάκωση».

Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε δύο πολυκατοικίες της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, ανήρτησε βίντεο από το εσωτερικό του κτιρίου μετά την επίθεση, υπογραμμίζοντας:

«Αυτή είναι πλέον η εικόνα της έδρας της ουκρανικής κυβέρνησης μετά τη σημερινή ρωσική επίθεση. Όλη η ομάδα μας εργάζεται καθημερινά εδώ. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματίες. Η ρωσική βαρβαρότητα δεν θα σταματήσει τη δουλειά της ουκρανικής κυβέρνησης».

This is how the headquarters of Ukraine’s government now looks after this morning's Russian attack. Our whole team works in this building daily. Fortunately, no one was injured. Russian barbarism will not halt the work of Ukraine’s government.



— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

This morning, rescue teams are working across Ukraine after an overnight barrage of Russian missiles and drones struck Kyiv, Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk, and Odesa.



— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε την Κυριακή με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, λίγες ώρες μετά τη μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση.

Η επίθεση με drones και πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 44, σύμφωνα με τον Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι με τον Γάλλο ομόλογό του συζήτησαν μέτρα ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας, καθώς και για συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες και τα επόμενα βήματα με τους διεθνείς εταίρους για την κατάλληλη απάντηση στη ρωσική κλιμάκωση. «Μαζί με τη Γαλλία, προετοιμάζουμε νέα μέτρα για να ενισχύσουμε την άμυνά μας», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα συνομίλησε με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι το πλήγμα στο κτίριο του υπουργικού συμβουλίου συνιστά «σοβαρή κλιμάκωση» από τη ρωσική πλευρά.