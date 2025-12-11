Η κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέβαλε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) ένα σχέδιο 20 σημείων προς τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των προσπαθειών ειρήνευσης για να λήξει ο πόλεμος με τη Ρωσία που συνεχίζει ακάθεκτος στην ανατολική Ευρώπη εδώ και σχεδόν 4 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η κίνηση έρχεται καθώς συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ του Κιέβου, της Ουάσινγκτον και των πρωτευουσών της Ευρώπης για να λήξει η σύγκρουση. Η πρόταση της Ουκρανίας έρχεται ως «απάντηση» στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι συζητήσεις συνεχίζονται και το τελικό κείμενο μπορεί να υποστεί περαιτέρω μεταβολές.

Χωρίς να έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις μέχρι στιγμής, Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν στο CNN πως η πρόταση Ζελένσκι κάνει λόγο για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Ακόμα, ζητά εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την αμοιβαία άμυνα των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Προτείνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027.

Αφαιρεί τη διατύπωση που απαγορεύει στην Ουκρανία να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, ενώ επιπλέον δεν αναφέρει την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην αμυντική συμμαχία.

Ζητά επίσης τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία – κάτι που έχουν θέσει τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός στη διεξαγωγή εκλογών μέσα στους επόμενους 60 έως 90 ημέρες, εάν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Προβλέπει ακόμα η επίσημη αναγνώριση από τις ΗΠΑ των εδαφών που κατέχει η Ρωσία. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια εντυπωσιακή ανατροπή της μακροχρόνιας πολιτικής των ΗΠΑ να αναγνωρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να μην αναγνωρίζουν τις βίαιες αλλαγές στα εδάφη.

Η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ ζητά επίσης ένα ανώτατο όριο 800.000 ατόμων για το στρατό της Ουκρανίας – μια μικρή αύξηση από το ανώτατο όριο των 600.000 ατόμων που προβλέπεται στο έγγραφο των 28 σημείων του Τραμπ που είχε καταρτιστεί προ εβδομάδων.

Αναφέρει ακόμα πως η Ουάσινγκτον και η Μόσχα θα ορίσουν την τύχη των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας.

Η οικονομική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

Σε ανάρτηση του στο X, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε για το σχέδιο των 20 σημείων πως κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη μεταπολεμική συγκρότηση των ΗΠΑ κατά τις συνομιλίες που με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ , τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock Λάρι Φινκ.

«Οι αρχές του οικονομικού εγγράφου είναι απολύτως σαφείς και είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι.

The 20 points for ending the war form a fundamental document. We are actively working on the key steps – they must be doable. From this fundamental document, we are developing at least two additional ones. The first is on security – regarding security guarantees with the United… pic.twitter.com/uQVG4myA6Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

«Μια σημαντική κοινή αρχή είναι ότι, για να είναι η ανασυγκρότηση υψηλής ποιότητας και η οικονομική ανάπτυξη μετά τον πόλεμο απτή, η πραγματική ασφάλεια πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Όταν υπάρχει ασφάλεια, όλα τα άλλα είναι επίσης εκεί».

Το Reuters σημείωσε πως ο Κούσνερ έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Μαζί με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, παρευρέθηκε σε πεντάωρες συνομιλίες στο Κρεμλίνο την περασμένη εβδομάδα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στη συνέχεια σε συζητήσεις με μια ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

Ο Κούσνερ είχε προηγουμένως διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά σε προτάσεις για την ανοικοδόμηση της Γάζας.