Ο μεγαλύτερος βομβαρδισμός του πολέμου

Τη χειρότερη μέρα του πολέμου, όσον αφορά στους βομβαρδισμούς, έζησε σήμερα η Ουκρανία, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με πάνω από 200 πυραύλους και drones, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον επτά ατόμων αλλά και ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Διακοπές ρεύματος και διακοπές ύδρευσης αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του Κιέβου, καθώς αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση - δυόμισι χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας - είχε στόχο τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλες κρίσιμες υποδομές σε τουλάχιστον 10 περιοχές.

❗️ Russians damaged the Kyiv hydroelectric power plant in Vyshhorod during today's strike, Ukrainian media reported. pic.twitter.com/G5ch29bJJq

Η Ρωσία ενίσχυσε δραματικά τα πλήγματα της στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τον Μάρτιο, με το Κίεβο να λέει ότι έμοιαζε με μια συντονισμένη προσπάθεια υποβάθμισης του συστήματος ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Η επίθεση με πυραύλους και drone ήταν η πιο έντονη εδώ και εβδομάδες, καθώς η Ουκρανία πραγματοποιεί μια μεγάλη εισβολή στο Κουρσκ στα νότια της Ρωσίας, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σταθερά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας, πλησιάζοντας στον κόμβο μεταφορών του Ποκρόβσκ.

«Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα συνδυαστικά πλήγματα. Έριξαν περισσότερους από εκατό πύραυλους διαφόρων τύπων και περίπου εκατό μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed. Και όπως τα περισσότερα προηγούμενα ρωσικά πλήγματα, αυτό είναι εξίσου ύπουλο, στοχεύοντας κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Πολωνία στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι ένα «αντικείμενο» εισήλθε στον εναέριο χώρο της, ότι μπορεί να προσγειώθηκε σε πολωνικό έδαφος και ότι οι έρευνες ήταν σε εξέλιξη.

«Πιθανότατα ήταν drone και το υποθέτουμε, γιατί η τροχιά της πτήσης και η ταχύτητα δείχνουν ότι σίγουρα δεν ήταν πύραυλος», δήλωσε στο Reuters ο Jacek Goryszewski, εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης του πολωνικού στρατού.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Ντένις Σμιχάλ, 15 ουκρανικές περιοχές υπέστησαν ζημιές από το μπαράζ πυραύλων και drone, ενώ ο Ζελένσκι είπε ότι ο ενεργειακός τομέας υπέστη «πολλές ζημιές».

Οι περιοχές που ανέφεραν πλήγματα σε ηλεκτρικό ρεύμα ή κρίσιμες υποδομές περιλάμβαναν το Rivne και το Volyn στα βορειοδυτικά, το Khmelnytsk στα νοτιοδυτικά, το Zhytomyr στα βόρεια, το Lviv στα δυτικά, το Dnipropetrovsk, το Kirovohrad και το Vinnytsia στην κεντρική Ουκρανία, τη Zaporizhzhia στα νοτιοανατολικά και την Οδησσό στα νότια.

Η γειτονική Μολδαβία, της οποίας το δίκτυο είναι συνδεδεμένο με αυτό της Ουκρανίας, ανέφερε μικρές διακοπές στο ηλεκτρικό της δίκτυο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι στόχος ήταν και ένας υδροηλεκτρικός σταθμός στην περιοχή του Κιέβου. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το Reuters δείχνει ένα κατεστραμμένο φράγμα και μια πυρκαγιά μετά από μια προφανή επίθεση σε υδροηλεκτρικό σταθμό.

One of the missiles, presumably hit by air defense equipment, fell into a pond near the Kyiv hydroelectric power plant pic.twitter.com/aJZUPKx50Z