Ρωσία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυρκαγιά στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας στο Ομσκ (vid)

Το διυλιστήριο στην πόλη Όμσκ της Ρωσίας, το μεγαλύτερο της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας από τους εργαζόμενους του σκοτώθηκε κατά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε τμήμα τεχνολογικού εξοπλισμού.

Άλλοι έξι εργαζόμενοι τραυματίσθηκαν, αναφέρεται στην ανακοίνωση του διυλιστηρίου.

«Η πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Ομσκ είναι υπό έλεγχο. Το αυτόματο σύστημα ασφαλείας της μονάδας εντόπισε την πυρκαγιά στον τεχνολογικό εξοπλισμό…Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά », αναφέρει σε ανακοίνωση του το διυλιστήριο, το μεγαλύτερο της Ρωσίας.

Αργότερα ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά περιορίστηκε στην μονάδα, η οποία παράγει περίπου το 8% της συνολικής ποσότητας διυλισμένου πετρελαίου της Ρωσίας.

Ο τοπικός κυβερνήτης, Βιτάλι Κλοτσένκο, δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ότι επτά άτομα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο και ένας εξ αυτών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η μονάδα, που ανήκει στην Gazprom Neft ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά δεν θα επηρεάσει το πλάνο παραγωγής, το οποίο θα μπορεί να εκπληρώσει χάρη στις πρόσθετες δυνατότητες παραγωγής που διαθέτει.

Ορισμένες αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε πολλές συνοικίες της πόλης αυτής της δυτικής Σιβηρίας, η οποία βρίσκεται 2.700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

An explosion occurred at the Omsk Oil Refinery. According to Russian media, the AVT-11 unit is burning. The area of ​​the fire, according to different Russian sources, is from 300 to 1,000 square meters.



P.S:At the beginning of the month AVT-10 was on fire at the Omsk Oil… https://t.co/LZ6VVWiOyn pic.twitter.com/HzoAtsH0NQ