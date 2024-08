Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο - Τρεις νεκροί στη χώρα

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ουκρανία, αφού τη Δευτέρα (26/08) το πρωί ακούστηκαν τουλάχιστον 7 εκρήξεις στο Κίεβο, σύμφωνα με το AFP.

BREAKING At least seven explosions rang out on Monday morning over the Ukrainian capital Kyiv, @AFP journalists heard pic.twitter.com/tJ1BVW7nqy — AFP News Agency (@AFP) August 26, 2024

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος και νερού σε τμήματα του Κιέβου ύστερα από μεγάλη αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσαν τη Δευτέρα οι ρωσικές δυνάμεις στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Thousands pour into Kyiv's metro stations as Russians commit what may be the largest missile attack of the war. pic.twitter.com/XAR9NtYuHb — KyivPost (@KyivPost) August 26, 2024

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε έκτακτες διακοπές ρεύματος μετά τις επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, σε κανάλια στο Telegram αναφέρονται εκρήξεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στην πόλη Λουτσκ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, όπου αξιωματούχοι δήλωσαν ότι επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένο κτίριο.

🚨🇷🇺🇺🇦RUSSIAN ATTACK HITS KHMELNITSKY, UKRAINE



A missile or drone struck the city 260km southwest of Kyiv.pic.twitter.com/HpwdI5c93T https://t.co/JqmDtgZStS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 26, 2024

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Παράλληλα, όπως τονίζουν τοπικοί αξιωματούχοι στο Reuters, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε τη Δευτέρα η Ρωσία.

Οι απώλειες αναφέρθηκαν στη Λουτσκ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, στη Ντνίπρο, στο ανατολικό και στη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι περιφερειάρχες της Οδησσού και της Ζαπορίζια, στον νότο, όπως και αυτός του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφεραν με αναρτήσεις τους στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram εκρήξεις και κάλεσαν τους κατοίκους να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη.

«Μια πολυκατοικία υπέστη ζημιές σε επίθεση του εχθρού στη Λουτσκ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ιγκόρ Πολίστσουκ, σημειώνοντας ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.

Νωρίτερα 5 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί από επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην κεντρική περιφέρεια Πολτάβα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της, Φίλιπ Πρόνιν.

Ρωσία: Κατέρριψε 20 ουκρανικά drones

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αντιαεροπορικά συστήματα της Ρωσίας κατέστρεψαν είκοσι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόδου που εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία σε διάφορες περιοχές.

Τα εννέα από τα drones καταστράφηκαν στην περιφέρεια Σαράτοφ, άλλα τρία στο Κουρσκ, από δύο στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, Μπριάνσκ και Τούλα, και από ένα στην Αριέλ και στη Ριάζαν, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω Telegram.

Στο μεταξύ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι οι περιορισμοί των πτήσεων, που είχαν επιβληθεί στο αεροδρόμιο της Σαράτοφ, της πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας, έπειτα από έφοδο ουκρανικών drones, αίρονται.

Ο περιφερειάρχης της Σαράτοφ, Ρομάν Μπουσάργκιν γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι μια γυναίκα τραυματίστηκε και πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών ουκρανικών drones.

Η γυναίκα «νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση» και οι γιατροί «δίνουν μάχη για να σώσουν τη ζωή τους», τόνισε ο κ. Μπουσάργκιν.

Στην περιφέρεια Σαράτοφ, κάπου 900 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στην ομώνυμη πρωτεύουσά της, βρίσκεται η πόλη Ένγκελς και η φερώνυμη βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας. Η βάση αυτή έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αφότου ξέσπασε ο πόλεμος το 2022.