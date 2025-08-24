Ουκρανία και ΗΠΑ συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση προς το Κίεβο

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο, συζήτησε την Κυριακή τις εγγυήσεις ασφάλειας με τον ειδικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κίεβο.

«Δεν πρόκειται μόνο για το στρατιωτικό σκέλος, αλλά και για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ικανότητα», έγραψε η Σβιρίντενκο στο Telegram.

«Το ζήτημα των κρίσιμων ορυκτών και των βιομηχανικών περιουσιακών στοιχείων που η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη συζητήθηκε ξεχωριστά. Είναι απαράδεκτο να νομιμοποιηθεί η εξόρυξη ή το εμπόριο τους».

Εξάλλου, η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα 146 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά έπειτα από μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι όλοι οι Ρώσοι που απελευθερώθηκαν βρίσκονται στη Λευκορωσία και λαμβάνουν ψυχολογική και ιατρική βοήθεια.

Η Ουκρανία παρέδωσε επίσης στη Μόσχα οκτώ Ρώσους πολίτες, κατοίκους της περιφέρειας Κουρσκ, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.