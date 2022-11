Συναγερμός νέας αεροπορικής επιδρομής ήχησε σήμερα σε όλη την Ουκρανία την Τετάρτη και αξιωματούχοι σε τουλάχιστον δύο περιοχές δήλωσαν ότι η τοπική αεράμυνα βρίσκεται σε λειτουργία κατά των ρωσικών πυραύλων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε επίσης εκρήξεις σε αρκετές νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές, επικαλούμενο τοπικά κανάλια στο Telegram. Οι βομβαρδισμοί έπληξαν όλη την επικράτεια και οι αρχές στο Κίεβο δήλωσαν ότι τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε από την τελευταία ρωσική επίθεση στην πρωτεύουσα.

Ένα άλλο άτομο τραυματίστηκε επίσης από το χτύπημα, το οποίο προκάλεσε ζημιές σε ένα διώροφο κτίριο, σύμφωνα με τη στρατιωτική κυβέρνηση της πόλης.

Εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόβσκ, ενώ ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε τα χτυπήματα σε υποδομές ζωτικής σημασία, καθώς οι εκρήξεις συνοδεύτηκαν από διακοπές ρεύματος.

Russian rocket flying over Kharkiv region.



Ukrainians often see this in the skies. It's horrifying.



I hope we will receive modern planes and air defense systems. pic.twitter.com/XOQspWX1GM — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 23, 2022

Οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν όλο και περισσότερο τις ουκρανικές υποδομές ζωτικής σημασίας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς αντιμετωπίζουν αποτυχίες στο πεδίο της μάχης.

Almost throughout the territory of Ukraine was

an air alert has been issued. pic.twitter.com/WM2IhcCZkL — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2022

Μπλακ άουτ στη Μολδαβία

Ο Αντρέι Σπίνου, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Μολδαβίας, ανέφερε «μαζικές» διακοπές ρεύματος στη χώρα του μετά τα ρωσικά πλήγματα στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας.

Η Moldelectrica, η κρατική εταιρεία ενέργειας, εργάζεται για να επανασυνδέσει περισσότερο από το 50% της χώρας με την ηλεκτρική ενέργεια, πρόσθεσε.

Massive blackout in 🇲🇩 after today's Russian attack on 🇺🇦 energy infrastructure. Moldelectrica, 🇲🇩 TSO, is working to reconnect more than 50% of the country to electricity. — Andrei Spînu 🇲🇩🇪🇺 (@AndreiSpinu) November 23, 2022

Κατηγορούν τους Ρώσους για βομβαρδισμό σε μαιευτήριο

Ένα νεογέννητο σκοτώθηκε σε επίθεση με ρωσικό πύραυλο που έπληξε μαιευτήριο στην πόλη Βιλνιάνσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία την Τετάρτη, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης ανέφερε ότι την ώρα της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης μια γυναίκα με ένα νεογέννητο μωρό και έναν γιατρό βρίσκονταν σε μαιευτήριο στο διώροφο κτίριο που καταστράφηκε.

Ο γιατρός και η μητέρα διασώθηκαν, αλλά το μωρό πέθανε, όπως γράφτηκε στο Telegram, κάτω από φωτογραφίες σωστικών συνεργείων που ψάχνουν τα ερείπια, με τον καπνό να βγαίνει από το κτίριο.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από την κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης δείχνει έναν άνδρα που φαίνεται να είναι γιατρός να του δίνουν νερό καθώς οι διασώστες προσπαθούν να καθαρίσουν τα ερείπια γύρω του.

Ο διοικητής της περιοχής, Ολεξάντρ Στάρουχ, σχολίασε στο Telegram τα ξημερώματα της Τετάρτης πως «η θλίψη γεμίζει τις καρδιές μας», είπε ο Στάρουχ.