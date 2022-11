Ουκρανία: Κατηγορούν τους Ρώσους για βομβαρδισμό σε μαιευτήριο

Ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια ισχυρίζεται ότι οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα μαιευτήριο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα νεογέννητο.

Ο Ολεξάντρ Στάρουχ δήλωσε στο Telegram τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι από μια ρωσική επίθεση με πυραύλους σε μαιευτήριο στην πόλη Βιλνιάνσκ της επαρχίας της Ζαπορίζια σκοτώθηκε ένα νεογέννητο μωρό.

«Η θλίψη γεμίζει τις καρδιές μας», είπε ο Στάρουχ.

⚡️Russia strikes maternity ward in Zaporizhzhia, newborn baby killed.



A Russian missile struck the maternity ward of the Vilnianska Hospital near Zaporizhzhia early on Nov. 23, Governor Starukh wrote on Telegram. A newborn baby was killed in the attack.



📸 Starukh/ Telegram pic.twitter.com/O0b41fvAdh