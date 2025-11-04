Ουκρανία: Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι σφίγγει τον κλοιό γύρω από τις πόλεις Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ

Η Ρωσία δήλωσε την Τρίτη ότι οι δυνάμεις της σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τα ουκρανικά στρατεύματα στην πόλη Ποκρόφσκ, έναν συγκοινωνιακό και logistic κόμβο που προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Με τις μάχες να μαίνονται στους δρόμους της κατεστραμμένης πόλης, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι στρατιώτες του είχαν εκκαθαρίσει 35 κτίρια από ουκρανικά στρατεύματα.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ασκούν επίσης πίεση στα περικυκλωμένα ουκρανικά στρατεύματα κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, στην περιοχή Χάρκοβο.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές από το πεδίο της μάχης. Η Ουκρανία έχει αρνηθεί ότι τα στρατεύματά της είναι περικυκλωμένα σε οποιαδήποτε από τις δύο τοποθεσίες.

Το DeepState, ένα ουκρανικό έργο που χαρτογραφεί το μέτωπο βασιζόμενο σε επαληθευμένες ανοιχτές πηγές εικόνων, την Τρίτη έδειξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει περαιτέρω στο Ποκρόφσκ και στις γύρω περιοχές, αν και μεγάλο μέρος της πόλης εξακολουθεί να εμφανίζεται σε γκρι χρώμα, πέρα από τον έλεγχο οποιασδήποτε πλευράς.

Η Ποκρόφσκ είχε πριν τον πόλεμο πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων, αλλά οι περισσότεροι πολίτες είχαν ήδη φύγει. Η κατάληψή της θα μπορούσε να δώσει στη Μόσχα μια πλατφόρμα για προώθηση προς τις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία στην περιοχή Ντονέτσκ και τις οποίες η Ρωσία θέλει να καταλάβει πλήρως.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραδέχθηκε τη Δευτέρα ότι η Ποκρόφσκ βρίσκεται υπό έντονη πίεση, αλλά ο στρατός του δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν πλήρη έλεγχο σε καμία συνοικία.

Ο Ρώσος στρατιωτικός blogger Ρίμπαρ, δήλωσε την Τρίτη ότι ο έλεγχος της Μόσχας στην πόλη επεκτείνεται σταδιακά, αλλά «μια πλήρης εκκαθάριση της πόλης απέχει ακόμη πολύ».