Ουκρανία: Η πολύνεκρη ρωσική επίθεση σε αγορά επισκίασε την επίσκεψη Μπλίνκεν στο Κίεβο

Από ρωσική επίθεση σε πόλη της ανατολικής Ουκρανίας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι την Τετάρτη, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επισκεπτόταν το Κίεβο για να προσφέρει στήριξη στην αντεπίθεσή του κατά των ρωσικών δυνάμεων εισβολής.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους, έπληξε μια πολυσύχναστη αγορά στην πόλη Κοστιαντίνοβκα, κοντά στο πεδίο της μάχης. Είπε ότι ένα παιδί ήταν μεταξύ των νεκρών, ενώ αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

‼️ Russian occupiers hit the central market in #Kostyantynivka . There were many people in the market at the time of the strike. It is reported that there are victims. pic.twitter.com/oB2aRJwddo

«Αυτό το ρωσικό κακό πρέπει να ηττηθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς το σκόπιμη επίθεση σε μια «ειρηνική πόλη». Βοηθοί δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει μια έκρηξη μετά από κάτι που ακούστηκε σαν πύραυλος να πλησιάζει και ανθρώπους να τρέχουν να καλυφθούν ή να πέφτουν στο έδαφος.

Η Ρωσία δεν σχολίασε αμέσως την επίθεση και αρνήθηκε ότι στόχευε σκόπιμα αμάχους.

Ο Μπλίνκεν αναμενόταν να ανακοινώσει ένα νέο πακέτο αμερικανικής πολεμικής βοήθειας ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

O πρώτος κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέπτεται το Κίεβο από την έναρξη της αντεπίθεσης στις αρχές Ιουνίου, είχε συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και συναντούσε τον Ζελένσκι.

#US Secretary of State Antony Blinken has arrived in #Ukraine for the fourth time since the start of the war



In #Kyiv, he may announce a new aid package for Ukraine worth $1 billion, Reuters reported, citing sources.



Together with Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba, the… pic.twitter.com/phn0yNAyEt