Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επιδρομή με drones στην Οδησσό (vid)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ρωσική επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ, προσθέτοντας πως λιμενικές και αγροτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές.

Οι δυνάμεις της Ρωσίας «επιτέθηκαν στην περιοχή Ιζμαήλ στην περιφέρεια της Οδησσού με drones» για «σχεδόν τρεις ώρες», ανέφερε ο κ. Κίπερ μέσω Telegram.

«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος είναι νεκρός», υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως το θύμα εργαζόταν στον αγροτικό τομέα.

Το ποτάμιο λιμάνι της Ιζμαήλ, στον Δούναβη, συγκαταλέγεται πλέον στις κυριότερες πύλες εξόδου ουκρανικών αγροτικών προϊόντων αφότου η Μόσχα έβαλε τέλος τον Ιούλιο στη συμφωνία που επέτρεπε στην Ουκρανία να εξάγει τα σιτηρά της μέσω Μαύρης Θάλασσας, παρά τον πόλεμο.

Being defeated in Robotyne-Verbove and near Bakhmut, Russia resorted to terror attacks on #Kyiv and #Izmail port, Odesa (not Odessa), using Iranian drones. #RussiaIsATerroristState #RussiaisATerroistState #RussiaIsANaziState #RussianWarCrimes #Rusia #Russie #Iran #IRGCterrorists pic.twitter.com/m414rcg3bW