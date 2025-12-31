Ουκρανία: «Γελοίο» το βίντεο της Ρωσίας για δήθεν επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

Το βιντεοληπτικό υλικό που παρουσίασε η Ρωσία ως απόδειξη για μια υποτιθέμενη ουκρανική επίθεση με drones στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είναι «γελοίο», δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Είναι γελοίο — τόσο το γεγονός ότι χρειάστηκαν δύο ημέρες για να το παρουσιάσουν, όσο και το ότι όσα επιχειρούν να εμφανίσουν ως αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ουσιαστικά πως δεν είναι καν σοβαροί ούτε στη σκηνοθεσία της υπόθεσης», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχι Τίχι.

«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι καμία τέτοια επίθεση δεν έλαβε χώρα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο ρωσικός στρατός επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία επετέθη με drones κατά κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν και δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ένα μη επανδρωμένο ιπτάμενο αντικείμενο που έχει καταρριφθεί κατά τη διάρκεια της «επίθεσης», την οποία το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.

👀На Росії тим часом триває зйомка серіалу про фейк "91 дрон над резиденцією Путіна"



🤡 Чергова серія від російського мінбрехні (міноборони). Автори відео стверджують, що саме цей дрон "прилітав до Путіна", але його збили. pic.twitter.com/pPoy62EHVn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone και έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

Η επίθεση τοποθετείται σύμφωνα Κρεμλίνο την νύκτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν 91 drones. Το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Σχεδόν τρεις ημέρες μετά, το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και τη μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.

Κάγια Κάλας: Η Μόσχα επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

«Ο ισχυρισμός της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα κυβερνητικούς στόχους κλειδιά στη Ρωσία έχουν ως στόχο τον αντιπερισπασμό», προειδοποιεί με ανάρτησή της στο Χ, προσθέτοντας ότι:



«Η Μόσχα επιδιώκει να εκτροχιάσει την πραγματική πρόοδο προς την ειρήνη από την πλευρά της Ουκρανίας και των δυτικών εταίρων της. Κανείς δεν θα πρέπει να αποδέχεται ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς από τον επιτιθέμενο, ο οποίος από την αρχή του πολέμου έχει πλήξει αδιακρίτως τις υποδομές και τους αμάχους της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Τι λένε οι αναλυτές για τη φερόμενη επίθεση στην προεδρική κατοικία

Η φερόμενη επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών αναλυτών που έσπευσαν να συγκεντρώσουν στοιχεία για να αναλύσουν το κατά πόσο πρόκειται για μια πραγματική επίθεση ή για ακόμη μια πρόφαση της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Αρχικά, ερευνητές του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως «οι συνθήκες αυτής της φερόμενης επίθεσης δεν συνάδουν με το πρότυπο των στοιχείων που παρατηρούνται όταν οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις μέσα στη Ρωσία».

Συγκεκριμένα, στην ανάλυση που δημοσιεύει, το Ινστιτούτο αναφέρει χαρακτηριστικά πως «σε προηγούμενες περιπτώσεις, αντίστοιχες επιθέσεις συνοδεύονταν από οπτικό υλικό σε ανοιχτές πηγές, όπως βίντεο αεράμυνας, εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλώσεις τοπικών αρχών που απέδιδαν ζημιές σε «συντρίμμια» καταρριφθέντων drones. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα τέτοιο στοιχείο ούτε έχουν υπάρξει σχετικές αναφορές από τοπικά ή περιφερειακά μέσα κοντά στην κατοικία του Πούτιν».

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι «οι δηλώσεις Λαβρόφ έρχονται σε αντίφαση με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο έκανε λόγο για κατάρριψη 47 ουκρανικών drones στην περιφέρεια Νόβγκοροντ το ίδιο χρονικό διάστημα, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την αξιοπιστία του ισχυρισμού. Σημειώνεται ότι προηγούμενα ουκρανικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους της περιοχής είχαν αφήσει σαφή ίχνη και αποδείξεις».