Ουκρανία: Έπληξε τις πλωτές γέφυρες στο Κουρσκ με αμερικανικούς πυραύλους (vid)

Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αμερικανικά πυραυλικά συστήματα HIMARS για να καταστρέψουν τις πλωτές γέφυρες και μηχανικό εξοπλισμό στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, στοχεύοντας υποδομές επιμελητείας στην μεγάλη διασυνοριακή εισβολή τους, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η Ουκρανία προκάλεσε ζημιές ή κατέστρεψε τουλάχιστον τρεις γέφυρες στον ποταμό Σέιμ από τότε που το Κίεβο εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου μια μεγάλη επίθεση εντός του εδάφους στη δυτική Ρωσία προχωρώντας σε βάθος 28-35 χιλιομέτρων.

«Που ‘εξαφανίσθηκαν’ οι πλωτές γέφυρες στην περιοχή του Κουρσκ; Οι χειριστές… τις καταστρέφουν με ακρίβεια» ανακοίνωσαν με ανάρτηση τους στο Telegram οι Ειδικές Δυνάμεις Επιχειρήσεων της Ουκρανίας.

⚡️🇺🇦M142 HIMARS strikes with GMLRS missiles and ATACMS cluster missiles on 🇷🇺Russian pontoon crossings in the Kursk region pic.twitter.com/8iCv1bsVYS

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι τα πυραυλικά συστήματα αμερικανικής κατασκευής HIMARS χρησιμοποιήθηκαν. Είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση από το Κίεβο ότι δυτικά όπλα συνιστούν μέρος της άνευ προηγουμένου επίθεσης.

Η Ουάσιγκτον δεν έκανε απευθείας σχόλια σχετικά με την χρήση αμερικανικής κατασκευής όπλων στην περιοχή Κουρσκ, ενώ λέει ότι οι πολιτικές της δεν άλλαξαν και ότι η Ουκρανία αμύνεται στις ρωσικές επιθέσεις.

Ενώ οι σύμμαχοί της έχουν απαγορεύσει στην Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις με δυτικά όπλα εντός της Ρωσίας, επέτρεψαν στο Κίεβο να τα χρησιμοποιεί για να πλήττει παραμεθόριες περιοχές από τότε που η Ρωσία άρχισε την νέα της επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου αυτή την άνοιξη.

Το Κρεμλίνο έχει χαρακτηρίσει την χρήση αμερικανικών όπλων εντός του εδάφους της Ρωσίας ως κλιμάκωση.

Το βίντεο που ανάρτησαν οι ειδικές δυνάμεις δείχνει επιθέσεις σε αρκετά πλωτά περάσματα. Τουλάχιστον μια από τις επιθέσεις φαίνεται να πραγματοποιείται με πυρομαχικά διασποράς.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές την ανακοίνωση και το βίντεο.

A video released by @SOF_UKR shows the destruction of pontoon crossings in the Kursk region. Also, the russian field ammo stockpile, an EW vehicle, and a 152 mm howitzer were damaged. pic.twitter.com/BabxKe1stw