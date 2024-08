Κυβερνοεπίθεση στη Ρωσία: «Εκτεταμένη βλάβη» στις πλατφόρμες Telegram και WhatsApp

«Εκτεταμένη βλάβη» πλήττει από τις 14.00 ώρα Μόσχας και για μία ώρα τις πλατφόρμες Telegram και WhatsApp στην Ρωσία, ανακοίνωσε η αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες αρχή, η Roskomnadzor, σύμφωνα με την οποία «κυβερνοεπίθεση» ήταν η αιτία αυτού του σπάνιου «περιστατικού».

«Από τις 14.00, το Κέντρο ελέγχου και παρακολούθησης του δημόσιου δικτύου επικοινωνιών κατέγραψε εκτεταμένη βλάβη στην λειτουργία των μέσων Telegram και WhatsApp», δήλωνε η Roskomnadzor σε λακωνική ανακοίνωση.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Roskomnadzor ανακοίνωνε ότι η βλάβη συνδέεται με «επίθεση DDoS κατά των ρωσικών παρόχων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών».

«Στις 15.00 η επίθεση είχε απωθηθεί και οι πλατφόρμες λειτουργούν κανονικά», ανακοίνωσε εν τέλει η Roskomnadzor, που δεν προσδιόρισε τον δράστη της κυβερνοεπίθεσης.

Το περιστατικό είναι σπάνιο για την Ρωσία.

Από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, το Κρεμλίνο έχει αυξήσει δραστικά τον έλεγχο του ψηφιακού τομέα, που έχει πληγεί σοβαρά από τις δυτικές κυρώσεις.

Η Μόσχα έχει επίσης ενισχύσει τον έλεγχο στο Ιντερνετ απαγορεύοντας την λειτουργία πολλών ιστοσελίδων και δυτικών κοινωνικών μέσων, Facebook, Instagram et X, όπου οι αντιτιθέμενοι στο Κρεμλίνο μπορούσαν να εκφρασθούν ελεύθερα.

Η πρόσβαση σε αυτά παραμένει δυνατή από την ρωσική επικράτεια μέσω VPN.

Το YouTube αντίθετα δεν έχει ποτέ αποκλεισθεί, αλλά φήμες για την απαγόρευση της λειτουργίας του κυκλοφορούν συστηματικά. Από τον Μάρτιο 2022, η Roskomnadzor κατηγόρησε το YouTube και την Google για «τρομοκρατικές» δραστηριότητες.

Από τον Φεβρουάριο 2022, το Κίεβο έχει γίνει στόχος πολλαπλών κυβερνοεπιθέσεων, που κατευθύνονταν κυρίως κατά κυβερνητικών ιστοσελίδων. Οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν συχνά ότι έχουν αποδείξεις για την εμπλοκή της Μόσχας, η οποία το αρνείται.

Russian media report outages of Telegram, WhatsApp messengers, as well as problems with access to Wikipedia, Skype and other apps and websites.



Earlier, Russian authorities slowed down YouTube and reportedly tested completely blocking its work in Russia. pic.twitter.com/7oWmMDZS2O