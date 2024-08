Boeing: Αναστέλλει τις δοκιμαστικές πτήσεις του 777X - Παρουσιάστηκε ελάττωμα σε εξάρτημα

Η Boeing ανέστειλε τις δοκιμαστικές πτήσεις του νέου 777X μετά τον εντοπισμό ελαττώματος σε εξάρτημα που συνδέει τον κινητήρα με το φτερό του αεροσκάφους.

Είναι μία νέα πηγή ανησυχίας για την αεροναυπηγική εταιρεία που πλήττεται από παρόμοια περιστατικά εν σειρά, ορισμένα εξ αυτών μοιραία, τα τελευταία χρόνια.

«Κατά την διάρκεια επιχείρησης συντήρησης, διαπιστώσαμε ότι ένα εξάρτημα δεν συμπεριφέρθηκε κατά τα προβλεπόμενα», εξήγησε στο AFP η εταιρεία χθες επιβεβαιώνοντας πληροφορία που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα The Air Current.

Οι ομάδες της Boeing μελετούν το στοιχείο αυτό «και θα επαναλάβουν τις δοκιμαστικές πτήσεις όταν θα είναι έτοιμες», σύμφωνα με την εταιρεία.

Το πρόγραμμα του 777X παρουσιάσθηκε τον Νοέμβριο 2013 και είναι το τελευταίο της οικογένειας 777. Υπάρχει σε τρεις εκδόσεις, τα 777-8, 777-9 και 777-8 cargo.

Το ελαττωματικό εξάρτημα, που θα αντικατασταθεί, σύμφωνα με την Boeing, αφορά το μοντέλο 777-9 και συνδέει τον κινητήρα με το σώμα του αεροσκάφους.

Τα τρία άλλα 777-9 που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές επιθεωρούνται μετά το περιστατικό.

Περισσότερα από 500 αεροσκάφη έχουν πωληθεί, αλλά η εμπορική του εκμετάλλευση δεν έχει ακόμη αρχίσει.

Reported by @theaircurrent, Boeing has halted flight tests of its B777X fleet after it discovered cracks in a primary Pylon structural component that mounts the largest General Electric GE9X Turbofan engines to the plane’s wings, during a post flight inspection.



Worth noting,… pic.twitter.com/dQIc7RRHNg