Βοσνία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας

Επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Σάνσκι Μοστ της δυτικής Βοσνίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις καθηγητές, ενώ υπήρξε και ένας σοβαρά τραυματίας.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται ο διευθυντής του σχολείου Nijaz Halilović, η καθηγήτρια Αγγλικών Gordana Midžan και η Nisveta Kljunić, οι σοροί των οποίων μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας της πόλης.

Η επίθεση, σύμφωνα με τη Mirror, πραγματοποιήθηκε στις 10:15 το πρωί της Τετάρτης (21/08) από άλλον υπάλληλο του σχολείου, ο οποίος εργαζόταν ως βοηθός καθηγητή.

Σύμφωνα με το νορβηγικό FlashFeed, δεν έχουν τραυματιστεί μαθητές, ενώ ο δράστης της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν αυτοτραυματίστηκε ή δέχθηκε τα πυρά της αστυνομίας.

UPDATE:

At least three people have been killed in a shooting at a gymnasium in western Bosnia, according to local media.

An auxiliary worker at the school reportedly opened fire on teachers who were having a meeting, killing three.

The shooter himself was then seriously injured.… pic.twitter.com/eznhf0VCBw