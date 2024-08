Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά εδάφη: Πλήγματα σε Μόσχα και Ροστόφ

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά εδάφη, με τα στρατεύματά της να πλήττουν ρωσική συστοιχία S-300 στο Ροστόφ και τον δήμαρχο της Μόσχας να ανακοινώνει ότι η πόλη έγινε στόχος τα ξημερώματα της Τετάρτης «μιας από τις μεγαλύτερες επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

Συνεχίζουν οι δυνάμεις του Κιέβου να προχωρούν εντός του Κουρσκ προκειμένου να διακόψουν τον ανεφοδιασμό των Ρώσων. Θυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα τουλάχιστον δύο γέφυρες καταστράφηκαν στον ποταμό Σέιμ και μια τρίτη δέχθηκε επίθεση.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε την Τετάρτη (21/08) ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ρωσική πρωτεύουσα έγινε στόχος «μιας από τις μεγαλύτερες επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

«Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ εναντίον της Μόσχας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη», υπογράμμισε ο Σομπιάνιν σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

Τουλάχιστον τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιοχή του Ποντόλσκ, στο νότιο τμήμα της περιφέρειας της Μόσχας, χωρίς να προκαλέσουν τραυματίες ούτε ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εξαιτίας των επιθέσεων, υπήρξαν κάποιοι προσωρινοί περιορισμοί σε τρία αεροδρόμια της Μόσχας, ωστόσο η λειτουργία τους, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia, αποκαταστάθηκε πλήρως.

Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί επιβλήθηκαν στα αεροδρόμια Βνούκοβο, Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι από τις 02:31 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) έως τις 06:30 π.μ., ανέφερε η Rosaviatsia μέσω του Telegram.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πριν από λίγο το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο στο X που δείχνει την καταστροφή πλωτών διαβάσεων στο Κουρκ. Επίσης, όπως αναφέρεται, η ρωσική αποθήκη πυρομαχικών πεδίου, ένα όχημα EW και ένα οβιδοβόλο των 152 χιλιοστών υπέστησαν ζημιές.

