Ουκρανία: Έπληξε εξέδρα πετρελαίου και πολεμικό πλοίο της Ρωσίας στην Κασπία

Ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα την εξέδρα άντλησης πετρελαίου και αερίου Φιλανόφσκι, που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό των υδρογονανθράκων Lukoil, και το περιπολικό σκάφος Αχότνικ («κυνηγός») της Ρωσίας καθώς έπλεε στην Κασπία θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Telegram.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές αποτελούν νόμιμο στόχο, καθώς τα έσοδα από το εμπόριο αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης της Ρωσίας για τον σχεδόν τετραετή πόλεμο που διεξάγει εναντίον της χώρας.

Το γενικό επιτελείο πρόσθεσε ότι στο χτύπημα στοχεύθηκε επίσης ένα στρατιωτικό περιπολικό πλοίο και ότι εκτιμάται το μέγεθος των ζημιών.

Η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου καθ' όλη τη διάρκεια του 2024 και του 2025, αλλά έχει επεκτείνει ορατά την εκστρατεία της τις τελευταίες εβδομάδες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για επιθέσεις με θαλάσσια drone εναντίον δεξαμενόπλοιων του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.