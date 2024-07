Ουκρανία: Επίθεση με drones σε ρωσικό διυλιστήριο, αεροπορική βάση και ηλεκτρικό υποσταθμό (vid)

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου, στρατιωτικό αεροδρόμιο και υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας σε μια νυχτερινή κοινή επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας και των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου, δήλωσε σήμερα πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Η πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι επιθέσεις έπληξαν το αεροδρόμιο του Αχτούμπινσκ στη νότια περιοχή του Αστραχάν της Ρωσίας, ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Βόλγκογκραντ και έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Ροστόφ.

The fire at an oil depot in Kalach-on-the-Don town in the #Russia's Volgograd region, after it was attacked by a #Ukraine drone this night. Nobody was injured. pic.twitter.com/iyatF7tBN4