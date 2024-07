ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία

«Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τις σημερινές πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας και ιδιαιτέρως στο νοσοκομείο παίδων Okhmatdyt του Κιέβου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Οι επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα πολυάριθμους νεκρούς και τραυματίες αμάχους συνιστούν άλλη μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σημειώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και να στέκεται στο πλευρό του λαού της».

Greece strongly condemns today's missile attacks by Russia in several Ukrainian cities, especially on Kyiv's Okhmatdyt children's hospital.



The attacks which resulted in numerous dead and wounded civilians constitute another grave violation of international humanitarian law.