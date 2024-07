Ουκρανία: Στους 29 οι νεκροί από το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας - Πλήγμα και σε παιδικό νοσοκομείο (vids)

Η Ρωσία εκτόξευσε ένα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας σε μια σπάνια επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 29 ανθρώπους σε όλη τη χώρα και χτυπώντας ένα βασικό νοσοκομείο για παιδιά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 40 πυραύλους με στόχο διαφορετικές πόλεις και καταστρέφοντας υποδομές, εμπορικά και οικιστικά κτίρια σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας.

Οι αρχές της πόλης του Κιέβου δήλωσαν ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 25 τραυματίστηκαν από την επίθεση στην πρωτεύουσα. Στο Κρίβι Ριχ, την πατρίδα του Zelenskiy, 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος Oλεξάντρ Βίλκουλ.

Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας όταν πύραυλοι έπληξαν μια βιομηχανική εγκατάσταση, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντόνετσκ.

«Όλες οι υπηρεσίες εμπλέκονται για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι», είπε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Και ολόκληρος ο κόσμος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλη του την αποφασιστικότητα για να τερματίσει επιτέλους τα ρωσικά χτυπήματα».

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ κάλεσε τους συμμάχους της χώρας να αποφασίσουν γρήγορα να ενισχύσουν την αντιαεροπορική της άμυνα ύστερα από το τεράστιο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σήμερα το πρωί.

«Οι αμυντικές μας δυνατότητες συνεχίζουν να είναι ανεπαρκείς … Χρειαζόμαστε περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», δήλωσε μέσω Telegram.

Πάντως, η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι στοχεύει αμάχους.

Η μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία σημειώθηκε την ώρα που ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, πραγματοποιώντας μια απροσδόκητη επίσκεψη προς το Πεκίνο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι η επίθεση στην πρωτεύουσα ήταν μια από τις πιο βαριές από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

