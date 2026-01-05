Ουκρανία: Δυο άμαχοι νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας

Επιδρομές της Ρωσίας τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σκότωσαν δυο ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε ουσιαστικά όλη την ουκρανική επικράτεια.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, «ένας άνθρωπος πέθανε στην επίθεση», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Τιμούρ Τκατσένκο μέσω Telegram, προσθέτοντας πως άλλοι δυο τραυματίστηκαν, ενώ οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για πλήγμα σε ιατρική εγκατάσταση.

Ειδικότερα, στο Κίεβο επλήγη ιδιωτική κλινική, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να σκοτωθεί ένας άνθρωπος ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων οι οποίες έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από ένα κτίριο με κατεστραμμένη την πρόσοψη και ασθενείς να απομακρύνονται με φορεία.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, ρωσικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές κατοικίες και «κρίσιμες υποδομές», καθώς και να σκοτωθεί άνδρας γεννημένος το 1951 στην κοινότητα Φάστιβ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Μικόλα Καλάσνικ.

Τα πλήγματα προκάλεσαν διακοπές ρεύματος στην περιοχή και χρειάστηκε να ενεργοποιηθούν έκτακτα συστήματα για να διατηρηθεί η υδροδότηση και η θέρμανση, σημείωσε ο ίδιος, την ώρα που η θερμοκρασία έπεσε στους -8° Κελσίου στην πρωτεύουσα.

Στο μεταξύ αύριο Τρίτη θα συνεδριάσουν στο Παρίσι συμμαχικές χώρες του Κιέβου σε μια προσπάθεια να προωθήσουν τη διπλωματική επίλυση του πολέμου.

Ενόψει της συνάντησης αυτής οι σύμβουλοι ασφαλείας 15 χωρών - ανάμεσά τους η Γαλλία, η Γερμανία και ο Καναδάς - καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ συνεδρίασαν στο Κίεβο το Σάββατο.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, συμμετείχε εξ αποστάσεως στις συνομιλίες αυτές, οι οποίες επικεντρώθηκαν στις λεπτομέρειες της τελευταίας εκδοχής του σχεδίου για την επίλυση της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Μια άλλη προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού είναι προγραμματισμένη για σήμερα.