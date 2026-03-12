Ουκρανία: Αύριο η συνάντηση Ζελένσκι-Μακρόν στο Παρίσι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή, με τον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι, όπου θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, “μέσα για την ενίσχυση της πίεσης επί της Ρωσίας” έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου “κυρίως για τη μάχη κατά του σκιώδους στόλου της”, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Οι δύο ηγέτες “θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για τις συνθήκες μιας δίκαιης ειρήνης με διάρκεια και, στο πλαίσιο αυτό, θα αξιολογήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Συμμαχίας των Προθύμων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας”, επεσήμανε η γαλλική προεδρία.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ζήτησαν εκ νέου από τη Ρωσία στις 24 Φεβρουαρίου “άνευ όρων εκεχειρία”, παρά το γεγονός ότι ο Μακρόν είχε εμφανιστεί “πολύ επιφυλακτικός” σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης “ειρήνης βραχυπρόθεσμα”.

Επίσης η Συμμαχία των Προθύμων συμφώνησε τον Ιανουάριο να αναπτύξει, με την «υποστήριξη» των ΗΠΑ, πολυεθνική δύναμη στην Ουκρανία στην περίπτωση που συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία, και ότι ένας μηχανισμός υπό αμερικανική ηγεσία θα παρακολουθεί την κατάπαυση του πυρός.

Στη νέα του επίσκεψη στο Παρίσι αύριο ο Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Γάλλο ομόλογό του για την “υποστήριξη της Γαλλίας και των Ευρωπαίων εταίρων προκειμένου να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί”.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι ενδέχεται να άρει τις κυρώσεις στο πετρέλαιο λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών εξαιιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό θα αφορά τη Ρωσία, οι χώρες της G7 επανέλαβαν χθες ότι η κατάσταση δεν δικαιολογεί “με κανέναν τρόπο” την χαλάρωση των κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας.

Σε αυτό το πλαίσιο Μακρόν και Ζελένσκι θα αναφερθούν στον “σκιώδη στόλο” της Ρωσίας.

Στο πεδίο της μάχης, οι ρωσικές δυνάμεις κατέγραψαν τα μικρότερα κέρδη στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο από την άνοιξη του 2024, λόγω των ουκρανικών αντεπιθέσεων κυρίως στα νοτιοανατολικά, σύμφωνα με ανάλυση του AFP βάσει δεδομένων από το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW).

Η Ρωσία βρίσκεται σε κατάσταση “στρατιωτικής, στρατηγικής και οικονομικής αποτυχίας”, εκτίμησε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Νέες διαπραγματεύσεις

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ πρότειναν τη διεξαγωγή νέου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας την επόμενη εβδομάδα, με αμερικανική μεσολάβηση. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, αυτές οι συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στην Ελβετία ή την Τουρκία.

Στο μεταξύ ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ανακοίνωσε ότι είχε μια “εποικοδομητική συνάντηση” χθες, Τετάρτη, στη Φλόριντα με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ανάμεσά τους ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

Αυτές ήταν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

“Σας ευχαριστώ Στιβ, Τζάρεντ και Τζος για την παραγωγική συνάντηση”, έγραψε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ και τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούνμπαουμ.

“Συζητήσαμε πολλά έργα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και την τρέχουσα κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας”, ανέφερε ο Ντμίτριεφ σήμερα το πρωί στο Telegram.

“Σήμερα πολλές χώρες, πάνω απ' όλα οι ΗΠΑ, αρχίζουν να κατανοούν καλύτερα τον ρόλο κλειδί (…) του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στη διασφάλιση της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και την αναποτελεσματικότητα και την καταστροφική φύση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας”, υποστήριξε.

“Οι ομάδες συζήτησαν μια ποικιλία θεμάτων και αποφάσισαν να παραμείνουν σε επαφή”, σχολίασε από την πλευρά του ο Γουίτκοφ στο X μετά τη συνάντηση με τον Ντμίτριεφ.