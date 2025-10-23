Ουγγαρία: Ο Όρμπαν θα ενισχύσει την εγχώρια υποστήριξη μετά την ακύρωση της Συνόδου Κορυφής Τραμπ-Πούτιν

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, κατηγόρησε την Πέμπτη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλει να επιβάλει μια κυβέρνηση «μαριονέτα» στην Ουγγαρία και παρουσίασε τις εκλογές του επόμενου έτους ως μια επιλογή μεταξύ ειρήνης ή πολέμου.

Καθώς δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του γέμισαν μια κεντρική πλατεία στη Βουδαπέστη, ο Όρμπαν, υπό την απειλή ενός κεντροδεξιού φιλοευρωπαϊκού κόμματος της αντιπολίτευσης που προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θέλουν πόλεμο και σκοπεύουν τελικά να διαιρέσουν την Ουκρανία.

«Γι' αυτό θέλουν να στριμώξουν την Ουκρανία στην ΕΕ με κάθε κόστος... να φέρουν πόλεμο στην Ευρώπη και να φέρουν χρήματα της ΕΕ στην Ουκρανία», δήλωσε ο Όρμπαν στη συγκέντρωση μπροστά στο κοινοβούλιο.

Ο Όρμπαν, ο οποίος έχει αντιταχθεί στην πολιτική της ΕΕ να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, έχει εδώ και καιρό χαρακτηρίσει την Ουκρανία ως απειλή για τους Ούγγρους, λέγοντας ότι η πιθανή ένταξή της στην ΕΕ θα κατέστρεφε τη γεωργία και θα έθετε σε κίνδυνο τις ουγγρικές θέσεις εργασίας, ακόμη και τις συντάξεις. Επανέλαβε τη θέση του την Πέμπτη, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να ενταχθεί στο μπλοκ.

Η ΕΕ πρόκειται να συμφωνήσει κατ' αρχήν να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία για τα επόμενα δύο χρόνια σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι η παροχή στρατιωτικής βοήθειας παρατείνει τον πόλεμο και λέει ότι βοηθά το Κίεβο να αμυνθεί.

Ακυρώθηκε η Σύνοδος Πούτιν-Τραμπ στη Βουδαπέστη

Η επέτειος μνήμης της αντισοβιετικής εξέγερσης του 1956 που κατεστάλη από τον Κόκκινο Στρατό στην Ουγγαρία την Πέμπτη έρχεται σε μια λεπτή στιγμή για τον Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με το Κρεμλίνο παρά την υπόλοιπη ΕΕ που επιδιώκει να απομονώσει τη Μόσχα.

Ο Όρμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει την επιθυμία για ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς να λέει με ποιο τίμημα, εναπόθετε επίσης μεγάλες ελπίδες σε μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αλλά αργά την Τετάρτη, ο Τραμπ ακύρωσε τη σύνοδο κορυφής επικαλούμενος έλλειψη διπλωματικής προόδου και επέβαλε κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας. Η Ουγγαρία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αργό πετρέλαιο και δεν ήταν άμεσα σαφές πώς τα μέτρα των ΗΠΑ θα επηρέαζαν τον εφοδιασμό της με πετρέλαιο. Η κυβέρνηση δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters που εστάλησαν μέσω email.

Η αντιπολίτευση «απειλεί» τα δεκαπέντε συναπτά έτη πρωθυπουργίας του Ορμπάν

Ο Όρμπαν πιθανότατα θα αντιμετωπίσει εκλογές τον Απρίλιο του 2026, και το νέο κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στελέχους της κυβέρνησης, προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Ο Μαγιάρ θα απευθυνθεί σε συγκέντρωση της αντιπολίτευσης στη Βουδαπέστη γύρω στις 14:30 ώρα Ελλάδας.

Η Ουγγαρία έχει κατηγορήσει τον Όρμπαν ότι διοικεί μια ολοένα και πιο αυταρχική και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς, αλλά η Ουγγαρία έχει αξιοποιήσει την απογοήτευση των ψηφοφόρων για τον Όρμπαν, ειδικά καθώς η οικονομία μόλις που αναπτύσσεται μετά από ένα σοκ πληθωρισμού.

Καθώς δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν για τη συγκέντρωση, δήλωσαν ότι ήταν καιρός για αλλαγή.

«Έχω βαρεθεί αυτό το σύστημα, το οποίο ισχύει ήδη εδώ και 15 χρόνια», δήλωσε ο Ίστβαν Τσίρκουζ, ο οποίος είπε ότι οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα.

«Ολισθαίνουμε προς τα κάτω, το ΑΕΠ βρίσκεται στο απόλυτο πάτο σε σύγκριση με την Ευρώπη».