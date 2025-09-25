Ουγγαρία: Ο Όρμπαν μίλησε με τον Τραμπ για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη
Ουγγαρία: Ο Όρμπαν μίλησε με τον Τραμπ για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη

25/09/2025 • 08:42
25/09/2025 • 08:42
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιτζιάρτο.

Σύμφωνα με τον Ούγγρο ΥΠΕΞ, στη συζήτηση Όρμπαν - Τραμπ τέθηκαν  διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η ενεργειακή ασφάλεια στην Κεντρική Ευρώπη.

Σημειώνεται πως ο Σιτζιάρτο συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. 

Ο Σιτζιάρτο τόνισε πως  η ενεργειακή τροφοδοσία της Ουγγαρίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

