Ουγγαρία: Επιμένει στο μπλοκάρισμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ουγγαρία απειλεί να τινάξει στον αέρα την ευρωπαϊκή στρατηγική, μπλοκάροντας τόσο το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας όσο και το κρίσιμο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο.

Το «όπλο» του πετρελαίου

Η αιτία της ρήξης εντοπίζεται στη διακοπή της ροής ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba από τις 27 Ιανουαρίου. Ενώ το Κίεβο αποδίδει τη βλάβη σε ρωσικό πλήγμα, η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα κατηγορούν ανοιχτά την Ουκρανία για «εχθρική ενέργεια» που υπονομεύει την ενεργειακή τους ασφάλεια.

Ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, ξεκαθάρισε πως «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ουκρανίας», συνδέοντας άμεσα την αποκατάσταση του αγωγού με την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής βοήθειας.

Η δραματική προειδοποίηση Ζελένσκι

Στο πολιτικό πεδίο, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο BBC, χρησιμοποίησε τη σκληρότερη γλώσσα που έχει ακουστεί μέχρι σήμερα. Υποστήριξε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει «ήδη ξεκινήσει» τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο, επιδιώκοντας να επιβάλει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής παγκοσμίως. Ο Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά τις ρωσικές αξιώσεις για αποχώρηση από το 20% του Ντονέτσκ, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με την εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στη μοίρα τους.

Πόλεμος φθοράς και εσωτερικές σκοπιμότητες

Η στάση του Όρμπαν δεν θεωρείται άσχετη με τις επικείμενες ουγγρικές εκλογές της 12ης Απριλίου, καθώς ο ίδιος παρουσιάζεται ως ο μόνος εγγυητής της ειρήνης απέναντι σε μια «φιλοπόλεμη» αντιπολίτευση.

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του, με πρώτους τους Υπουργούς Εξωτερικών Πολωνίας και Γερμανίας, κάνουν λόγο για «σοκαριστική έλλειψη αλληλεγγύης».

Στο πεδίο των μαχών, η κατάσταση παραμένει δραματική. Παρά την ανάκτηση 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο νότιο μέτωπο από τις ουκρανικές δυνάμεις, η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα σε υποδομές.

Το τελευταίο 24ωρο, νέα επίθεση στην Οδησσό κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, υπενθυμίζοντας ότι η σύγκρουση, παρά τα διπλωματικά αδιέξοδα στη Γενεύη, παραμένει ένας αιματηρός πόλεμος φθοράς χωρίς ορατό τέλος.