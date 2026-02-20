Οργή Τραμπ για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου: Θα επιβάλλω οριζόντιο παγκόσμιο δασμό 10% (vid)

Την απογοήτευσή του για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να κρίνει παράνομους τους δασμούς που είχε επιβάλλει, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ενώ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει «παγκόσμιο δασμό» 10% επιπλέον των υφιστάμενων αμερικανικών δασμών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε βαθιά απογοητευτική την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση στους έξι δικαστές που ψήφισαν «όχι», ενώ ευχαρίστησε ονομαστικά τους τρεις που ψήφησαν «ναι».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους δικαστές Thomas, Alito και Kavanaugh για τη δύναμη, τη σοφία και την αγάπη τους για τη χώρα μας… Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους δικαστές», είπε για τους δικαστές που διαφώνησαν με την πλειοψηφία του Ανωτάτου δικαστηρίου.

Ενώ είπε ότι οι δικαστές δεν είναι πατριώτες και ότι είναι τα «τσιράκια» των Δημοκρατικών. Η απόφαση, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος έφερε μεγάλη χαρά στις ξένες χώρες «που για χρόνια μας κατέκλεβαν και τώρα χορεύουν στους δρόμους». «Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα το κάνουν για πολύ», πρόσθεσε.

«Σαν πρόεδρος μπορώ να κάνω οτιδήποτε, αλλά δεν μπορώ να χρεώσω μια δεκάρα τις ξένες χώρες μέσω των δασμών», είπε ο Τραμπ.

10% επιπλέον δασμούς

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει «παγκόσμιο δασμό» 10% επιπλέον των υφιστάμενων αμερικανικών δασμών, χρησιμοποιώντας το άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει προσωρινά περιορισμούς στις εισαγωγές για έως και έξι μήνες.

«Τώρα θα πάρω μια διαφορετική κατεύθυνση, πιθανώς την κατεύθυνση που θα έπρεπε να είχα πάρει από την αρχή», είπε, χαρακτηρίζοντάς την «ακόμη πιο ισχυρή από την αρχική μας επιλογή».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απόφαση «έκανε την ικανότητα του προέδρου να ρυθμίζει το εμπόριο και να επιβάλλει δασμούς πιο ισχυρή και πιο ξεκάθαρη».

Στη συνέχεια, στράφηκε προς την εκλογική του νίκη το 2024, λέγοντας: «Κέρδισα με εκατομμύρια ψήφους… αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι αντιπαθητικοί, αδαείς και θορυβώδεις. Και νομίζω ότι ορισμένοι δικαστές φοβούνται, δεν θέλουν να κάνουν το σωστό». «Αυτή ήταν μια σημαντική υπόθεση για μένα», πρόσθεσε.

Οι χώρες που φέρονται άσχημα στις ΗΠΑ θα «πληρώσουν το τίμημα»

Ο Τραμπ προειδοποίησε τις χώρες που πιστεύει ότι έχουν φερθεί άσχημα στις ΗΠΑ «θα πληρώσουν το τίμημα για την άσχημη συμπεριφορά τους». «Και οι χώρες που μας έχουν φερθεί καλά θα τύχουν πολύ καλής μεταχείρισης», προσθέτει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σημαίνει ότι «δεν υπάρχει πλέον αυτό το ζήτημα σχετικά με τους δασμούς». «Θα εισπράξουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», ισχυρίζεται ο Τραμπ.

«Δεν σκοπεύουμε να επιστρέψουμε χρήματα σε εταιρείες που έχουν πληρώσει δασμούς»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να υποχρεωθούν να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια στους εισαγωγείς που πλήρωσαν τους δασμούς IEEPA.

Ερωτηθείς σχετικά με αυτό, ο Τραμπ ανέφερε ότι η ομάδα του δεν σκοπεύει να επιστρέψει χρήματα. «Υποθέτω ότι πρέπει να δικαστεί για τα επόμενα δύο χρόνια», λέει.

«Έτσι, γράφουν αυτή την απαίσια, ελαττωματική απόφαση, εντελώς ελαττωματική. Είναι σχεδόν σαν να μην έχει γραφτεί από έξυπνους ανθρώπους», είπε.

Ερωτηθείς ξανά αν δεν σκοπεύει να τιμήσει τις επιστροφές χρημάτων σε εταιρείες, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Μόλις σας είπα την απάντηση, σωστά; Σας είπα την απάντηση. Δεν συζητείται». «Θα καταλήξουμε να είμαστε στα δικαστήρια για τα επόμενα πέντε χρόνια», απάντησε.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Νωρίτερα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της απόφασης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει έκτακτα μέτρα για την επιβολή εκτεταμένων δασμών στις εισαγωγές, αρνούμενο στο Λευκό Οίκο έναν από τους πυλώνες της οικονομικής του ατζέντας.

Η απόφαση θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην οικονομική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ. Ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει έναν νόμο του 1977, τον International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ως δικαιολογία για την επιβολή δασμών σε μια σειρά χωρών.

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν επιβληθεί δασμοί της τάξης του 20%.

Ο IEEPA παρέχει στον πρόεδρο ευρείες εξουσίες σε σχέση με τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, με απόφαση 6-3, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τον Τραμπ να επιβάλει τους δασμούς.

Το ζήτημα αφορούσε τους λεγόμενους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης», που επέβαλε ο Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο, επικαλούμενος την εξουσιοδότηση έκτακτης ανάγκης που αντλείται από τον IEEPA. Ο νόμος δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ πριν για την είσπραξη φόρων εισαγωγής. Η εξαιρετική χρήση των νομικών εξουσιών του από τον Τραμπ προκάλεσε πολλαπλές δικαστικές προσφυγές από επιχειρήσεις, οι οποίες τελικά έφτασαν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια προφορικών αγορεύσεων τον Νοέμβριο, συντηρητικοί και φιλελεύθεροι δικαστές εξέφρασαν σκεπτικισμό ως προς το κατά πόσο ο IEEPA παρείχε στον πρόεδρο τόσο ευρεία εξουσία ώστε να επιβάλλει δασμούς κατά βούληση. Οι δικαστές είχαν ήδη εκφράσει ανάλογες επιφυλάξεις στις ακροάσεις στα τέλη του περασμένου έτους, γεγονός που οδήγησε τις αγορές να αναμένουν απόφαση εις βάρος του Τραμπ.

Επί μήνες, ο Τραμπ συνέχισε να ασκεί πίεση στο Ανώτατο Δικαστήριο να αποφανθεί υπέρ του, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε διαφορετική απόφαση θα στερούσε από τις ΗΠΑ κρίσιμα έσοδα για την επίτευξη βασικών στόχων της οικονομικής του πολιτικής, όπως η συρρίκνωση του επίμονου εμπορικού ελλείμματος.

«Χωρίς δασμούς... ολόκληρη η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει», δήλωσε ο πρόεδρος σε ομιλία του την Πέμπτη στη Τζόρτζια. «Και πρέπει να περιμένω αυτή την απόφαση! Περίμενα για πάντα. Και η διατύπωση είναι σαφής: Έχω το δικαίωμα να το κάνω ως πρόεδρος».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένη να εκδίδει επιστροφές χρημάτων, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο άφησε περιθώρια για το θέμα αυτό προς το παρόν. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρείχε 750 εκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές δασμών σε εισαγωγείς, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο κατάργησε έναν φόρο συντήρησης λιμένων που είχε εφαρμοστεί σε χιλιάδες εταιρείες. Το εύρος των επιστροφών ήταν τότε πολύ μικρότερο σε σύγκριση με αυτό που ισχύει σήμερα, ωστόσο χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να επιστραφεί ακόμη και εκείνο το ποσό.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι είχε εισπράξει έσοδα από δασμούς ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Περίπου 88 δισεκατομμύρια δολάρια από φόρους εισαγωγής που εισπράχθηκαν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου προήλθαν από την εφαρμογή του IEEPA, σύμφωνα με στοιχεία της CBP.

Η έκβαση της υπόθεσης ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ θα προχωρήσει στο μέλλον με την επιβολή δασμών — ένα πολιτικό εργαλείο που έχει χρησιμοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως μέσο πίεσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Διεθνείς αντιδράσεις για το «μπλόκο» στους δασμούς Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της απόφασης του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει έκτακτα μέτρα για την επιβολή εκτεταμένων δασμών στις εισαγωγές, αρνούμενο στο Λευκό Οίκο έναν από τους πυλώνες της οικονομικής του ατζέντας.

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε ότι «η Ένωση θα αναλύσει προσεκτικά τη συγκεκριμένη απόφαση του Δικαστηρίου και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους χαμηλούς δασμούς».

«Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και την αναλύουμε προσεκτικά. Παραμένουμε σε στενή επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουμε σαφήνεια σχετικά με τα βήματα που προτίθενται να λάβουν σε απάντηση σε αυτήν την απόφαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στις εμπορικές σχέσεις. Συνεπώς, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε χαμηλούς δασμούς και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Το Λονδίνο θα εργαστεί με τη διοίκηση Τραμπ μετά την απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου»

H βρετανική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως θα συνεργαστεί με τη διοίκηση Τραμπ για να κατανοήσει πώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα επηρεαστεί από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Εργαζόμαστε με την αμερικανική διοίκηση για να κατανοήσουμε πώς αυτή η απόφαση θα επηρεάσει τους δασμούς για το Ηνωμένο Βασίλειο και τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης σε ένα δελτίο Τύπου, υποσχόμενος να «στηρίξει τις βρετανικές επιχειρήσεις μόλις περαιτέρω λεπτομέρειες ανακοινωθούν».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο επωφελείται από τους χαμηλότερους στον κόσμο ανταποδοτικούς δασμούς και όποιο κι αν είναι το σενάριο, εμείς αναμένουμε να διατηρηθεί η προνομιούχα εμπορική θέση μας με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στη συμφωνία με την Ουάσιγκτον που επιτρέπει στο Λονδίνο να επωφεληθεί από δασμούς ύψους 10% στα περισσότερα βρετανικά προϊόντα.

Καναδάς: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου επιβεβαιώνει πως οι δασμοί που επιβλήθηκαν από τον Τραμπ είναι «αδικαιολόγητοι»

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ «ενισχύει τη θέση του Καναδά», βάσει της οποίας οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «αδικαιολόγητοι», εκτίμησε την Παρασκευή ο Ντομινίκ ΛεΜπλάν, ο Καναδός υπουργός αρμόδιος για τις εμπορικές σχέσεις Καναδά-ΗΠΑ.

Αυτή η απόφαση που εκδόθηκε σήμερα αφορά, εντούτοις, τους δασμούς που έχουν παρουσιαστεί ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι όμως εκείνοι που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Στο μήνυμά του στο Χ, ο Ντομινίκ Λεμπλάν υπενθυμίζει ότι η Οτάβα συνεχίζει, επομένως, τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, διότι οι καναδικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να πλήττονται από αυτούς τους δασμούς.