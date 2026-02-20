Διεθνείς αντιδράσεις για το «μπλόκο» στους δασμούς Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της απόφασης του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει έκτακτα μέτρα για την επιβολή εκτεταμένων δασμών στις εισαγωγές, αρνούμενο στο Λευκό Οίκο έναν από τους πυλώνες της οικονομικής του ατζέντας.

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε ότι «η Ένωση θα αναλύσει προσεκτικά τη συγκεκριμένη απόφαση του Δικαστηρίου και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους χαμηλούς δασμούς».

«Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και την αναλύουμε προσεκτικά. Παραμένουμε σε στενή επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουμε σαφήνεια σχετικά με τα βήματα που προτίθενται να λάβουν σε απάντηση σε αυτήν την απόφαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στις εμπορικές σχέσεις. Συνεπώς, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε χαμηλούς δασμούς και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Το Λονδίνο θα εργαστεί με τη διοίκηση Τραμπ μετά την απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου»

H βρετανική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως θα συνεργαστεί με τη διοίκηση Τραμπ για να κατανοήσει πώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα επηρεαστεί από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Εργαζόμαστε με την αμερικανική διοίκηση για να κατανοήσουμε πώς αυτή η απόφαση θα επηρεάσει τους δασμούς για το Ηνωμένο Βασίλειο και τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης σε ένα δελτίο Τύπου, υποσχόμενος να «στηρίξει τις βρετανικές επιχειρήσεις μόλις περαιτέρω λεπτομέρειες ανακοινωθούν».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο επωφελείται από τους χαμηλότερους στον κόσμο ανταποδοτικούς δασμούς και όποιο κι αν είναι το σενάριο, εμείς αναμένουμε να διατηρηθεί η προνομιούχα εμπορική θέση μας με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στη συμφωνία με την Ουάσιγκτον που επιτρέπει στο Λονδίνο να επωφεληθεί από δασμούς ύψους 10% στα περισσότερα βρετανικά προϊόντα.

Καναδάς: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου επιβεβαιώνει πως οι δασμοί που επιβλήθηκαν από τον Τραμπ είναι «αδικαιολόγητοι»

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ «ενισχύει τη θέση του Καναδά», βάσει της οποίας οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «αδικαιολόγητοι», εκτίμησε την Παρασκευή ο Ντομινίκ ΛεΜπλάν, ο Καναδός υπουργός αρμόδιος για τις εμπορικές σχέσεις Καναδά-ΗΠΑ.

Αυτή η απόφαση που εκδόθηκε σήμερα αφορά, εντούτοις, τους δασμούς που έχουν παρουσιαστεί ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι όμως εκείνοι που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Στο μήνυμά του στο Χ, ο Ντομινίκ Λεμπλάν υπενθυμίζει ότι η Οτάβα συνεχίζει, επομένως, τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, διότι οι καναδικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να πλήττονται από αυτούς τους δασμούς.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η απόφαση θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην οικονομική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ. Ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει έναν νόμο του 1977, τον International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ως δικαιολογία για την επιβολή δασμών σε μια σειρά χωρών.

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν επιβληθεί δασμοί της τάξης του 20%.

Ο IEEPA παρέχει στον πρόεδρο ευρείες εξουσίες σε σχέση με τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, με απόφαση 6-3, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τον Τραμπ να επιβάλει τους δασμούς.

Το ζήτημα αφορούσε τους λεγόμενους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης», που επέβαλε ο Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο, επικαλούμενος την εξουσιοδότηση έκτακτης ανάγκης που αντλείται από τον IEEPA. Ο νόμος δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ πριν για την είσπραξη φόρων εισαγωγής. Η εξαιρετική χρήση των νομικών εξουσιών του από τον Τραμπ προκάλεσε πολλαπλές δικαστικές προσφυγές από επιχειρήσεις, οι οποίες τελικά έφτασαν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια προφορικών αγορεύσεων τον Νοέμβριο, συντηρητικοί και φιλελεύθεροι δικαστές εξέφρασαν σκεπτικισμό ως προς το κατά πόσο ο IEEPA παρείχε στον πρόεδρο τόσο ευρεία εξουσία ώστε να επιβάλλει δασμούς κατά βούληση. Οι δικαστές είχαν ήδη εκφράσει ανάλογες επιφυλάξεις στις ακροάσεις στα τέλη του περασμένου έτους, γεγονός που οδήγησε τις αγορές να αναμένουν απόφαση εις βάρος του Τραμπ.

Επί μήνες, ο Τραμπ συνέχισε να ασκεί πίεση στο Ανώτατο Δικαστήριο να αποφανθεί υπέρ του, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε διαφορετική απόφαση θα στερούσε από τις ΗΠΑ κρίσιμα έσοδα για την επίτευξη βασικών στόχων της οικονομικής του πολιτικής, όπως η συρρίκνωση του επίμονου εμπορικού ελλείμματος.

«Χωρίς δασμούς... ολόκληρη η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει», δήλωσε ο πρόεδρος σε ομιλία του την Πέμπτη στην Τζόρτζια. «Και πρέπει να περιμένω αυτή την απόφαση! Περίμενα για πάντα. Και η διατύπωση είναι σαφής: Έχω το δικαίωμα να το κάνω ως πρόεδρος».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένη να εκδίδει επιστροφές χρημάτων, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο άφησε περιθώρια για το θέμα αυτό προς το παρόν. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρείχε 750 εκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές δασμών σε εισαγωγείς, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο κατάργησε έναν φόρο συντήρησης λιμένων που είχε εφαρμοστεί σε χιλιάδες εταιρείες. Το εύρος των επιστροφών ήταν τότε πολύ μικρότερο σε σύγκριση με αυτό που ισχύει σήμερα, ωστόσο χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να επιστραφεί ακόμη και εκείνο το ποσό.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι είχε εισπράξει έσοδα από δασμούς ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Περίπου 88 δισεκατομμύρια δολάρια από φόρους εισαγωγής που εισπράχθηκαν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου προήλθαν από την εφαρμογή του IEEPA, σύμφωνα με στοιχεία της CBP.

Η έκβαση της υπόθεσης ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ θα προχωρήσει στο μέλλον με την επιβολή δασμών — ένα πολιτικό εργαλείο που έχει χρησιμοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως μέσο πίεσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Τραμπ: «Ντροπή» η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς

Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς. Ενώ, όπως αναφέρει το Reuters, πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι έχει ένα εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του.

CNBC: Πόσο μπορεί να ανέβει ο «λογαριασμός» για τις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με επιστροφές άνω των 175 δισ. δολαρίων προς εισαγωγείς, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο με πλειοψηφία 6-3 έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε μονομερώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πιθανές επιστροφές αφορούν δασμούς που έχουν ήδη εισπραχθεί από το κράτος, από τη στιγμή που επιβλήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση του Κογκρέσου. Σύμφωνα με εκτίμηση του Penn-Wharton Budget Model -ανεξάρτητου δημοσιονομικού ερευνητικού φορέα του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια- το συνολικό ποσό θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 175 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το CNBC, ήδη πολλοί εισαγωγείς έχουν καταθέσει αγωγές ζητώντας επιστροφές, επικαλούμενοι αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που είχαν κρίνει ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί δεν ήταν νόμιμοι. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν διευκρίνισε αν η κυβέρνηση μπορεί να διατηρήσει τα ποσά που έχει ήδη εισπράξει, ούτε έδωσε σαφή κατεύθυνση για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία επιστροφών.

Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για να επιβάλει τους δασμούς, αποτελώντας τον πρώτο Πρόεδρο που χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για αυτόν τον σκοπό.

Ο δικαστής Μπρετ Κάβανο, ένας από τους τρεις που μειοψήφησαν, προειδοποίησε για τις πρακτικές και δημοσιονομικές συνέπειες. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ ενδέχεται να υποχρεωθούν να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια, ακόμη κι αν μέρος του κόστους έχει ήδη μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Χαρακτήρισε δε τη διαδικασία πιθανών επιστροφών ως «χαοτική», σημειώνοντας ότι η απόφαση μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα γύρω από εμπορικές συμφωνίες που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συνδέθηκαν με τους δασμούς.

O Μπράιαν ΛεΜπλαν, ανώτερος οικονομολόγος της PNC Financial Services Group, εκτίμησε ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA και κρίθηκαν παράνομοι αντιστοιχούν περίπου στο 60% του συνόλου των δασμών που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Αυτό, όπως σημείωσε, σημαίνει ότι ο μέσος δασμολογικός συντελεστής υποχωρεί από περίπου 9,5% σε 5%, έως ότου αντικατασταθούν από νέα νομική βάση.

Ήδη από τον Δεκέμβριο, η U.S. Customs and Border Protection είχε υπολογίσει ότι 133,5 δισ. δολάρια από εισπραχθέντες δασμούς θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο επιστροφής – ποσό που έκτοτε αυξάνεται, καθώς η είσπραξη συνεχιζόταν μέχρι την τελική δικαστική κρίση.