Μέση Ανατολή

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη παραμένει το Ισραήλ, με φόντο τα αναμενόμενα κύματα επιθέσεων, του Ιράν και της Χεζμπολάχ αντίστοιχα. Επίθεση με drones σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Γαλιλαία, με αποτέλεσμα των τραυματισμό επτά ατόμων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους Financial Times, ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από τους επικεφαλής ασφαλείας, ώστε να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για αντίποινα από το Ιράν και τους συμμάχους του, μετά τις δολοφονίες του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια και τους στρατιωτικού αρχηγού της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Ισραηλινά μαχητικά έσπασαν το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό (vid)

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πέταξαν χαμηλά πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, με τους μάρτυρες να λένε ότι είδαν τα αεροπλάνα με γυμνό μάτι και δημιούργησαν έναν από τους μεγαλύτερους κρότους που έχουν ακούσει οι κάτοικοι εδώ και χρόνια.

Οι υπερπτήσεις και οι ηχητικοί κρότοι λαμβάνουν χώρα λίγα λεπτά πριν ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ξεκινήσει ομιλία με αφορμή το μνημόσυνο της μιας εβδομάδας από τον θάνατο του κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της λιβανέζικης τρομοκρατικής οργάνωσης Φουάντ Σουκρ, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Breaking



Loudest sonic boom I have ever heard in the past few weeks over Beirut. Jets were right above us in downtown Beirut



This is what we saw pic.twitter.com/rkMU4umbG6 — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) August 6, 2024

«Σκληρός» ο Νετανιάχου στις συνομιλίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται συνομιλίες ανάμεσα στη Χαμάς και τον Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να κρατά μια πιο σκληρή στάση, διακινδυνεύοντας την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων.

«Υπάρχουν διαφορές στις απόψεις» σχετικά με τα πλεονεκτήματα μιας συμφωνίας μεταξύ του Νετανιάχου και των κορυφαίων επικεφαλής ασφαλείας του, δήλωσε ένα πρόσωπο που γνωρίζει τις ισραηλινές διαβουλεύσεις στους Financial Times. «Αυτή τη στιγμή όλοι οι αξιωματούχοι ασφαλείας πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για το Ισραήλ να επιτύχει μια συμφωνία, αλλά ο Νετανιάχου πρέπει να συμφωνήσει», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Διεθνείς διπλωμάτες πιστεύουν ότι μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα μπορούσε να ανοίξει το παράθυρο για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

«Είστε αδύναμοι»

Τη ρήξη μεταξύ Νετανιάχου και των ανώτατων στελεχών άμυνας και ασφάλειας επιβεβαίωσαν και αρκετά ισραηλινά μέσα. Μάλιστα το Chanell 12 δημοσιοποίησε και απόσπασμα από έναν διάλογο που διεξήχθη μεταξύ του Νετανιάχου και των υπόλοιπων αξιωματούχων. «Είστε αδύναμοι», φέρεται να τους είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Δεν ξέρετε πώς να διαχειριστείτε μια διαπραγμάτευση... Αντί να πιέζετε τον πρωθυπουργό, πιέστε τον Σινουάρ», είπε, αναφερόμενος στον αρχηγό της Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος σύμφωνα με το Ισραήλ είναι ο εγκέφαλος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Από την πλευρά τους οι αξιωματούχοι άμυνας και ασφάλειας του Ισραήλ αντέδρασαν, τονίζοντας στον Νετανιάχου πως μετά από 10 μήνες πολέμου έχει επιτευχθεί μεγάλο πλήγμα στη Χαμάς ώστε αυτή να μην αποτελεί πλέον απειλή για τη χώρα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να αδράξει την ευκαιρία για μια συμφωνία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ηγέτη.

Κόκκινος συναγερμός στο Ισραήλ: Εισβολή με drones

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται το Ισραήλ καθώς στις 12:21 μ.μ. ήχησαν οι συναγερμοί για επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν στην πόλη Μαζρά, εκ των οποίων το ένα σοβαρά. Στάση αναμονής από τη Δύση καθώς αναμένονται δύο κύματα επιθέσεων, ένα από το Ιράν και ένα από τη Χεζμπολάχ.

"Hezbollah" attacked Israeli settlements along the border with Lebanon with drones pic.twitter.com/dtQfZT0amC — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2024

Την ίδια στιγμή η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι έχει παρατηρήσει μετακινήσεις κινητών εκτοξευτών πυραύλων στο Ιράν και διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων, ενδεικτικό ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να εξαπολύσει την επίθεση στο Ισραήλ, υλοποιώντας τις απειλές της μετά την εξουδετέρωση του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην ιρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με έκθεση του Ερευνητικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Alma το Ιράν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πέρα από drones, αναμένεται να ενσωματώσει στην επίθεσή του και βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ, από κινητούς εκτοξευτές. Ανέφερε μάλιστα δώδεκα σημεία που πιθανώς να χρησιμοποιήσουν οι Φρουροί της Επανάστασης και ο ιρανικός στρατός για να εξαπολύσουν την επίθεση, μεταξύ άλλων την Ταμπρίζ, την Κερμανσά, το Χοραμαμπάντ και το Ντεζφούλ.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, πολλαπλές προειδοποιήσεις για εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών ακούστηκαν στη Ναχαρίγια και την Άκρα στη Δυτική Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ γύρω στις 12:21 μ.μ., την Τρίτη.

Massive drone attack on North Israel by Hejbolah. Non-stop rocket and hostile drone sirens sounding in Nahariyya airbase and surrounding towns. Suicide drones seen flying over residents. pic.twitter.com/jZ9WKGw6Jf — ASHUTOSH MISHRA (@JournoAshutosh) August 6, 2024

חדירת כלי טיס עוין (06/08/2024 12:22-12:26): נהריה, עברון, בן עמי, נתיב השיירה, מזרעה, שבי ציון, רגבה, לוחמי הגטאות, בוסתן הגליל, שומרת, עכו pic.twitter.com/YenCcP91sX — צופר - צבע אדום (@tzevaadom_) August 6, 2024

Συναγερμοί ακούστηκαν επίσης στις τοποθεσίες Kibbutz Lochamei HaGetaot, Evron και Regba.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στη βόρεια πόλη Mazra'a στη Δυτική Γαλιλαία, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου προσπαθεί να αποτρέψει μια απάντηση της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ που θα μπορούσε να ξεκινήσει έναν ευρύτερο πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο Λιβανέζος υπουργός Εξωτερικών Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ σε συνέντευξη Τύπου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι εκτόξευσε drones κατά του Ισραήλ, αλλά τα αντίποινα δεν έχουν έρθει ακόμα

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου λέει ότι εκτόξευσε επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση που τραυμάτισε δύο άτομα σε αραβική πόλη στο βόρειο Ισραήλ, εκ των οποίων το ένα σε κρίσιμη κατάσταση.

Επίσης, υποστηρίζει ότι η επίθεση ήταν εναντίον στρατιωτικών στόχων.

Πηγή εντός της ομάδας λέει στο Reuters ότι δεν πρόκειται για αντίποινα της ομάδας για τη δολοφονία του αρχηγού της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ στη Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα, ενώ έχει σκοπό να πάρει εκδίκηση.