Τη θωράκιση της ασφάλειάς της επιδιώκει η Ουκρανία με ένα μαζικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτούμενο κυρίως από την Ευρώπη, εν μέσω ανησυχιών ότι η αμερικανική βοήθεια μειώνεται και οι δυτικές εγγυήσεις παραμένουν αβέβαιες.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, το Κίεβο θέλει όχι μόνο να διατηρήσει τον στρατό του κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, αλλά και να τον καταστήσει τη ραχοκοκαλιά οποιασδήποτε μεταπολεμικής διευθέτησης, με στόχο να αποτρέψει μια νέα εισβολή της Ρωσίας.

Όπως το έθεσε πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ουκρανία πρέπει να μετατραπεί σε έναν ατσάλινο σκαντζόχοιρο, αδύνατον να καμφθεί από πιθανούς εισβολείς».

Στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών βρίσκεται ένα νέο, υποστηριζόμενο από το ΝΑΤΟ σύστημα προμηθειών, το οποίο θα διοχετεύσει ευρωπαϊκά κεφάλαια στην αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει ότι το σύστημα θα επιτρέψει αγορές ύψους 1 δισ. δολαρίων τον μήνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot για την ενίσχυση του περιορισμένου οπλοστασίου του Κιέβου.

Το νέο σύστημα θα βοηθήσει τόσο στην αντικατάσταση των αμερικανικών στρατιωτικών δωρεών που ο πρόεδρος Τραμπ έχει σταματήσει όσο και στην αύξηση και επιτάχυνση των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία με την πάροδο του χρόνου. Την Πέμπτη ανακοινώθηκε μια πρώτη πώληση πυραύλων cruise και κιτ δορυφορικής πλοήγησης GPS, αξίας 825 εκατ. δολαρίων.

Το Κίεβο ποντάρει επίσης στη ραγδαία αναπτυσσόμενη εγχώρια αμυντική βιομηχανία του, η οποία έχει ήδη παραδώσει drones που σαρώνουν το πεδίο της μάχης και τώρα εργάζεται για την παραγωγή πιο ισχυρών όπλων. Αυτόν τον μήνα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ανάπτυξη και ξεκίνησε την παραγωγή του πρώτου εγχώρια κατασκευασμένου πυραύλου cruise μεγάλου βεληνεκούς.

Το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η στρατιωτική ενίσχυση παραμένει αβέβαιο. Οι ευρωπαϊκές χώρες, που ήδη παλεύουν με δημοσιονομικές πιέσεις, ίσως δυσκολευτούν να διατηρήσουν το επίπεδο χρηματοδότησης που το Κίεβο θεωρεί απαραίτητο, ενώ ο ουκρανικός στρατός πρέπει να αντιμετωπίσει τις επίμονες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό για να γίνει πραγματικά αποτρεπτική δύναμη.