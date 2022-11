Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί στη Χερσώνα - Ζελένσκι: Ιστορική μέρα

Ολονύχτιοι αναμένεται να είναι οι πανηγυρισμοί των κατοίκων της Χερσώνας, στην οποία εισήλθε την Παρασκευή ο ουκρανικός στρατός μετά από οκτώ μήνες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την απελευθέρωση της Χερσώνας, τονίζοντας πως είναι «δική μας».

«Ο δικός μας λαός. Δική μας. Η Χερσώνα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, συνοδεύοντας το σύντομο μήνυμά του με τη γαλαζοκίτρινη σημαία της Ουκρανίας.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι «εισήλθε» στη Χερσώνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι ειδικές μονάδες των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται ήδη μέσα στην πόλη.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία να πάρουμε πίσω τη Χερσώνα», είπε σε ομιλία μέσω βίντεο. Άλλες ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σταθμευμένες κοντά στην πόλη, πρόσθεσε.

Ενώ τόνισε πως και οι υπόλοιπες περιοχές που έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις θα απελευθερωθούν.

Αγκαλιές και φιλιά στους στρατιώτες

Οι κάτοικοι υποδέχτηκαν τους Ουκρανούς στρατιώτες ψέλνοντας τον ύμνο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και άρχισαν να τους αγκαλιάζουν με αποτέλεσμα να επιβραδύνουν την προέλευσή τους.

Πάντως, Ουκρανοί αξιωματούχοι απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους της επαρχίας της Χερσώνας να μην βιάζονται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Όλο και περισσότεροι οικισμοί επιστρέφουν υπό την ουκρανική σημαία», δήλωσε ο επικεφαλής της επαρχιακής στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας, Γιάροσλαβ Γιανουσέβιτς. «Κατανοώ ότι ο καθένας έχει επιθυμήσει το σπίτι του και θέλει να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό. Σας ζητώ να περιμένετε λίγο. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο εχθρός να βομβαρδίσει τους απελευθερωμένους οικισμούς. Πέραν αυτού, η περιοχή θα πρέπει να εξεταστεί από πυροτεχνουργούς. Δυστυχώς, έχουμε ήδη πολλές ανθρώπινες απώλειες που προκλήθηκαν από εκρηκτικούς μηχανισμούς», επισήμανε.

Ρωσία: Συντεταγμένη η αποχώρηση των στρατιωτών

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ολοκλήρωσε την αποχώρηση των στρατευμάτων του από τη Χερσώνα και υποχώρησε στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Ανέφερε ότι η Ρωσία δεν υπέστη καμία απώλεια προσωπικού ή εξοπλισμού κατά την αποχώρηση.

Το υπουργείο δεν σχολίασε τους ισχυρισμούς Ουκρανών αξιωματούχων ότι τα ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα έλαβαν εντολή να φορέσουν πολιτικά ρούχα, ενώ το Reuters μετέδωσε πως δεν είναι εφικτό να εκτιμηθεί αν ή πόσοι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται ακόμη στην πόλη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «συνολικά, περισσότεροι από 30.000 Ρώσοι στρατιώτες και σχεδόν 5.000 μονάδες όπλων και στρατιωτικών οχημάτων έχουν αποσυρθεί» από τη δυτική όχθη του Δνείπερου.

Συνεχίζεται η ουκρανική προέλαση δυτικά του Δνείπερου

Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, δυνάμεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν φτάσει στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου σε κάποια τμήματα της επαρχίας της Χερσώνας.

Ο Δνείπερος που εκτείνεται ανατολικά της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελεί φυσικό αμυντικό κώλυμα.

Η Ουκρανία χτίζει τείχος στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Το Κίεβο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατασκευάζει ένα ενισχυμένο από σκυρόδεμα τείχος και άλλες οχυρώσεις στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, χώρα στενό σύμμαχο του Κρεμλίνου που η Μόσχα χρησιμοποίησε ως ορμητήριο για την εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Κίριλο Τιμοσένκο, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε ότι ένα τείχος μήκους 3 χιλιομέτρων με συρματοπλέγματα έχει ανεγερθεί στην επαρχία Βολίν στα σύνορα με τη Λευκορωσία, η οποία σύμφωνα με το Κίεβο παραμένει απειλή. Σάκοι με άμμο και χαρακώματα έχουν επίσης τοποθετηθεί και δημιουργηθεί, είπε.

«Ο στόχος μας δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, αλλά δεν θα αποκαλύψουμε λεπτομέρειες», σημείωσε ο αξιωματούχος.

#Ukraine is building a wall on the border with #Belarus



The photo was published by the Deputy Head of the Office of the Ukrainian President Kyrylo Tymoshenko.



A representative of the Presidential Office said that 3 km of the fence has already been built and work is continuing. pic.twitter.com/Jp3gd844sq