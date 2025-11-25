Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές στο αμφιλεγόμενο σχέδιο 28 σημείων για τη λήξη του πολέμου, έπειτα από πυρετώδεις συναντήσεις στη Γενεύη που έφεραν τις δύο πλευρές πιο κοντά σε συμφωνία, καθώς ο Λευκός Οίκος πίεζε το Κίεβο να εγκρίνει το σχέδιο έως την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Όπως αναφέρει η Washington Post, οι αλλαγές – τις οποίες δύο Ουκρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν περισσότερο αποδεκτές για τη χώρα τους – ενδέχεται να είναι λιγότερο αποδεκτές από τη Ρωσία, ένα παράδοξο που επί μακρόν προκαλεί αδιέξοδο στις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το αρχικό προσχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε στον Ζελένσκι στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα, προέβλεπε παραχωρήσεις προς τη Μόσχα που υπερέβαιναν τις κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας.

Οι συναντήσεις στη Γενευή ήταν «τεταμένες και σκληρές», αλλά παραγωγικές, δήλωσε ο Ολεξάντρ Μπέβζ, σύμβουλος του Γέρμακ που συμμετείχε στις συνομιλίες.

Το Κίεβο υποστήριξε επίσης πως ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη πρέπει να επιλυθούν ξεχωριστά και ότι οι φιλοδοξίες ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να κριθούν βάσει των κανόνων της Συμμαχίας, που απαιτούν ομοφωνία.

Ωστόσο, η ουκρανική πλευρά ξεκαθάρισε στους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει συζητήσεις βάσει της τρέχουσας στρατιωτικής της θέσης και δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε ρωσικές προτάσεις για ανταλλαγή εδαφών.

Το έγγραφο είχε περιοριστεί από 28 σημεία σε 19 μέχρι τη Δευτέρα, δήλωσε αξιωματούχος ενήμερος για τις συνομιλίες. Το τελικό πλήθος σημείων δεν είχε συμφωνηθεί ακόμη, αλλά το πλαίσιο συνέχιζε να βασίζεται στην αρχική αμερικανική πρόταση.

Στη Γενεύη, ο Ρούμπιο διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ότι οι όροι που αφορούν άμεσα την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ θα αποτελέσουν «ξεχωριστή διαδικασία, καθώς απαιτούν τη συμβολή τους».

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης σημείωσε πως υπάρχει αίσθηση «μυστηρίου γύρω από την τρέχουσα φάση» των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ουκρανίας. «Δεν είμαστε στο τραπέζι. Προσπαθούμε να μπούμε, αλλά προς το παρόν αντιμετωπίζουμε αντιρρήσεις από την αμερικανική πλευρά».

Άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε πως θα προτιμούσαν «μια δομημένη διαδικασία, με διπλωμάτες να κάθονται μαζί, να συντάσσουν κάτι που να θυμίζει διπλωματία και όχι κείμενο γραμμένο στο ChatGPT ή στη ρωσική εκδοχή του».

Αισιόδοξος ο Ζελένσκι: Πολλές προοπτικές για να γίνει η ειρήνη πραγματικότητα

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησαν «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία, με τον Ουκρανό πρόεδρο να υπογραμμίζει ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

«Βλέπουμε πολλές προοπτικές που μπορούν να κάνουν τον δρόμο προς την ειρήνη πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

«Υπάρχουν σταθερά αποτελέσματα (σ.σ. από τη Γενεύη), αλλά υπάρχει ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας».

This morning, I spoke with Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer. It was a good and very productive conversation.



I thanked the Prime Minister for the condolences he expressed to the Ukrainian people. Last night, Russia launched another attack – at a time when… pic.twitter.com/8twO1mYLLr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

Οι δύο άνδρες μίλησαν πριν από τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

«Ευχαρίστησα τον πρωθυπουργό για τα συλλυπητήρια που εξέφρασε στον ουκρανικό λαό», κατέληξε ο Ζελένσκι.

Χθες το βράδυ, η Ρωσία εξαπέλυσε μια άλλη επίθεση – σε μια στιγμή που η Ουκρανία, μαζί με την Αμερική, την Ευρώπη και πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, εργάζονται σχεδόν όλο το 24ωρο για να σταματήσουν την αιματοχυσία».

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μήνυμα από Μόσχα: Το νέο ειρηνευτικό σχέδιο δεν αντανακλά τις συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ, λέει ο Λαβρόφ

Ωστόσο, ρνητικό στο νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία φαίνεται πως είναι το Κρεμλίνο.

Το «μεταβατικό» ειρηνευτικό σχέδιο δεν αντανακλά τις συνομιλίες Πούτιν – Τραμπ επισημαίνεται σε όλους τους τόνους από Ρώσους αξιωματούχους, με τελευταίο και πιο σημαντικό τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι ένα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζει το «πνεύμα και το γράμμα» μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρέτισε μια αρχική έκδοση ενός ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία και περίμενε την τροποποιημένη «ενδιάμεση» έκδοση του σχεδίου, αφού η Ουάσινγκτον είχε συντονιστεί με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Είπε ότι η Μόσχα χαιρέτισε την αρχική έκδοση των 28 σημείων, αλλά διεμήνυσε ότι θα ήταν μια «εντελώς διαφορετική κατάσταση», εάν η τροποποιημένη έκδοση δεν αντικατοπτρίζει αυτά που είχαν συζητήσει ο Πούτιν και ο Τραμπ όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Στις ΗΠΑ ο Ζελένσκι μέσα στον Νοέμβριο για το ειρηνευτικό σχέδιο

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες «το συντομότερο δυνατό» μέσα στον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Όπως δήλωσε, η επίσκεψη θα έχει στόχο την «ολοκλήρωση των τελικών σταδίων» μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Εκτιμούμε τις παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις στη Γενεύη μεταξύ αντιπροσωπειών Ουκρανίας και ΗΠΑ, καθώς και τις συνεπείς προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

Οι αμερικανικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες «έχουν καταλήξει σε κοινή κατανόηση για τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», πρόσθεσε και σημείωσε ότι «τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των ευρωπαίων εταίρων μας στα περαιτέρω βήματα μας.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το συντομότερο δυνατό μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να κλείσει η συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», κατέληξε ο Ουμέροφ.

Παράλληλα αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε σήμερα ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία αύριο, Τετάρτη.

FT: Οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ έφθασε χθες, Δευτέρα, στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μια ρωσική αντιπροσωπεία, έκαναν γνωστό οι Financial Times.

Η συνάντηση αποτελεί ακόμη μια προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι άρχισαν συνομιλίες χθες, Δευτέρα, το βράδυ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα στην πληροφορία.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters ζητώντας να μην κατονομασθεί, δήλωσε πως οι συνομιλίες του Ντρίσκολ θα συνεχισθούν σήμερα. Δεν είναι σαφές ποιος συμμετέχει στη ρωσική αντιπροσωπεία.

Η συνάντηση διεξήχθη αφού Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να μειώσουν τη μεταξύ τους απόσταση σχετικά με ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συμφωνώντας να τροποποιήσουν μια αμερικανική πρόταση την οποία το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεώρησαν πως ανταποκρίνεται υπερβολικά στις επιθυμίες του Κρεμλίνου.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε πως ο Ντρίσκολ αναμένεται επίσης να συναντήσει Ουκρανούς αξιωματούχους κατά την παραμονή του στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει.