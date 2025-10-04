Ολλανδία: Τουλάχιστον 150 πτήσεις στο Σίπχολ ακυρώθηκαν λόγω κακοκαιρίας

Τουλάχιστον 80 εισερχόμενες και περισσότερες από 70 εξερχόμενες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Σίπχολ της Ολλανδίας το Σάββατο, καθώς η καταιγίδα Έιμι κινήθηκε σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε η διαχειριστική αρχή του αεροδρομίου.

Το Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Ολλανδίας (KNMI) εξέδωσε προειδοποίηση για την καταιγίδα Έιμι, με ριπές ανέμου που φτάνουν τα 90 χλμ/ώρα κατά μήκος της ολλανδικής ακτής και έως 75 χλμ/ώρα στις εσωτερικές περιοχές.

Αρκετές άλλες πτήσεις στο Σίπχολ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ευρώπης, υπέστησαν καθυστερήσεις λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η πλειονότητα των ακυρωμένων πτήσεων πραγματοποιούνταν από την KLM, τον ολλανδικό βραχίονα της AirFrance-KLM η οποία επίσης προειδοποίησε στην ιστοσελίδα της ότι περαιτέρω καθυστερήσεις ή ακυρώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις πτήσεις της Κυριακής, καθώς η καταιγίδα συνεχίζεται.