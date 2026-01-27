Ολλανδία: Δικαστήριο δικαιώνει έφεση της Uber για το καθεστώς των οδηγών ως ανεξάρτητων επαγγελματιών

Ένα ολλανδικό δικαστήριο αναίρεσε την Τρίτη μια απόφαση του 2021 που είχε ταξινομήσει όλους τους οδηγούς της Uber ως υπαλλήλους, δηλώνοντας ότι οι μεμονωμένοι οδηγοί μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση δικαστηρίου του Άμστερνταμ, έξι οδηγοί -που είχαν συνταχθεί με την εταιρεία στην έφεση της- θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι και όχι υπάλληλοι, δεδομένων των επενδύσεων που έκαναν στο όχημά τους, της ελευθερίας τους να επιλέγουν τις ώρες εργασίας τους και της δυνατότητάς τους να δέχονται ή να απορρίπτουν διαδρομές.

«Αυτή η απόφαση είναι μια σαφής νίκη για χιλιάδες οδηγούς στην Ολλανδία που έχουν περάσει περισσότερα από πέντε χρόνια αγωνιζόμενοι για να προστατεύσουν το καθεστώς τους ως ανεξάρτητοι εργαζόμενοι», δήλωσε εκπρόσωπος της Uber.

«Τώρα προσβλέπουμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τους οδηγούς, τα συνδικάτα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, προκειμένου να προστατεύσουμε την ευελιξία που επιθυμούν οι οδηγοί, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία που τους αξίζει».

Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα του συνδικάτου FNV, το οποίο υποστήριζε ότι όλοι οι οδηγοί της Uber πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπάλληλοι μιας εταιρείας ταξί και να τους χορηγούνται παροχές ανάλογες με τη θέση αυτή.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση μεταξύ της Uber και των οδηγών της πρέπει να καθορίζεται σε ατομική βάση.

Το FNV δήλωσε ότι είναι απογοητευμένη από την απόφαση, αλλά θα συνεχίσει «να αγωνίζεται για τους οδηγούς», ενδεχομένως μέσω περαιτέρω έφεσης ή ατομικής νομικής δράσης.

Η Uber έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες υποθέσεις και αλλού. Τον περασμένο Νοέμβριο, ένα δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας αποφάνθηκε ότι οι οδηγοί είναι υπάλληλοι, ενώ το 2021 ένα δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάνθηκε ότι έχουν δικαίωμα σε εργατικά δικαιώματα, όπως ο κατώτατος μισθός.



Το 2023, ένα γαλλικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Uber πρέπει να καταβάλει περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση σε μια ομάδα οδηγών που ισχυρίστηκαν ότι θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί ως υπάλληλοι.