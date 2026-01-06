Φωτογραφία Αρχείου
Ολλανδία: Ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου (pics&vid)
Ολλανδία: Ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου (pics&vid)

Το χιόνι και ο πάγος εξακολουθούν σήμερα να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα να διακοπούν όλα τα δρομολόγια των τρένων και να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις.

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας) λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν το χιόνι και οι κάτω του μηδενός θερμοκρασίες.

Στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η αεροπορική εταιρία KLM ακύρωσε τουλάχιστον 300 πτήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σήμερα, σε μια ένδειξη των μεγάλων προβλημάτων που προκάλεσε ο χειμωνιάτικος καιρός σε έναν από τους κυριότερους μεταφορικούς κόμβους της Ευρώπης για πέμπτη ημέρα στη σειρά.

