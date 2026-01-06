Ολλανδία: Ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου (pics&vid)

Το χιόνι και ο πάγος εξακολουθούν σήμερα να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα να διακοπούν όλα τα δρομολόγια των τρένων και να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις.

Heavy snowfall caused widespread transport chaos in the Netherlands as authorities urged people to stay home and airlines diverted planes away from Amsterdam due to dangerous conditions https://t.co/V0JqHmIiXL pic.twitter.com/OqvnPNNHzM — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας) λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν το χιόνι και οι κάτω του μηδενός θερμοκρασίες.

Δείτε φωτογραφίες από το χιόνι:

It has been a few years since truly photogenic snow conditions have occurred in the Netherlands, but the current cold spell has delivered the goods.#sneeuw #snow #winter pic.twitter.com/nyKVVFTahG — Gijs de Reijke (@GijsDeReijke) January 4, 2026

Στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η αεροπορική εταιρία KLM ακύρωσε τουλάχιστον 300 πτήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σήμερα, σε μια ένδειξη των μεγάλων προβλημάτων που προκάλεσε ο χειμωνιάτικος καιρός σε έναν από τους κυριότερους μεταφορικούς κόμβους της Ευρώπης για πέμπτη ημέρα στη σειρά.