Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός

Σε ήπια μορφή, το ωκεάνιο φαινόμενο Λα Νίνια ενδέχεται να επηρεάσει τα παγκόσμια καιρικά μοτίβα τους επόμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με πρόβλεψη του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Αν και το φαινόμενο Λα Νίνια συνδέεται με προσωρινή ψύξη των θερμοκρασιών στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, πολλές περιοχές αναμένεται να παραμείνουν θερμότερες από το συνηθισμένο — αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και ξηρασίας, που μπορούν να πλήξουν τις καλλιέργειες, σύμφωνα με τον WMO.

Σύμφωνα με το Reuters, υπάρχει πιθανότητα 55% να επικρατήσει μια ασθενής Λα Νίνια από αυτόν τον μήνα έως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, προβλέπει ο οργανισμός.

Στα μέσα Νοεμβρίου 2025, οι ωκεάνιες και ατμοσφαιρικές ενδείξεις δείχνουν οριακές συνθήκες Λα Νίνια, προσθέτει.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου και Φεβρουαρίου–Απριλίου 2026, ο WMO εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 65% έως 75% να επικρατήσουν ουδέτερες συνθήκες.

Ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι δεν είναι πιθανή η εκδήλωση Ελ Νίνιο — του φυσικού κλιματικού φαινομένου που ενισχύει τους τροπικούς κυκλώνες στον Ειρηνικό και αυξάνει τον κίνδυνο έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών σε τμήματα της αμερικανικής ηπείρου και αλλού.

Οι εποχικές προβλέψεις και ο αντίκτυπός τους στον καιρό μπορούν να μεταφραστούν σε εξοικονόμηση εκατομμυρίων δολαρίων για τους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, της υγείας και των μεταφορών, ανέφερε επίσης ο WMO, προσθέτοντας ότι η έγκαιρη προετοιμασία μπορεί να σώσει και χιλιάδες ζωές.