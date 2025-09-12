ΟΗΕ: Η Βόρεια Κορέα εκτελεί ανθρώπους για την παρακολούθηση ξένων ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων

Η Βόρεια Κορέα εκτελεί ανθρώπους για την παρακολούθηση ή διανομή ξένων τηλεοπτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένων δημοφιλών νοτιοκορεατικών δραματικών σειρών, στο πλαίσιο μιας εντεινόμενης καταστολής των προσωπικών ελευθεριών, σύμφωνα με έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.

Η παρακολούθηση έχει γίνει πιο διαδεδομένη από το 2014 και μετά, με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών, ενώ οι ποινές έχουν γίνει αυστηρότερες - περιλαμβανομένης της θανατικής ποινής για αδικήματα όπως η διανομή ξένων τηλεοπτικών σειρών, αναφέρει η έκθεση.

Οι περιορισμοί καθιστούν τη Βόρεια Κορέα τη πιο περιοριστική χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με την 14σέλιδη έκθεση του ΟΗΕ, η οποία βασίστηκε σε συνεντεύξεις με πάνω από 300 μάρτυρες και θύματα που διέφυγαν από τη χώρα και περιέγραψαν περαιτέρω επιδείνωση των ελευθεριών.

Ο Τζέιμς Χίναν, επικεφαλής του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε σε ενημέρωση στη Γενεύη ότι ο αριθμός των εκτελέσεων για κοινά και πολιτικά εγκλήματα έχει αυξηθεί από την περίοδο των περιορισμών λόγω COVID-19.

Ένας μη καθορισμένος αριθμός ανθρώπων έχει ήδη εκτελεστεί με βάση τους νέους νόμους για τη διανομή ξένων τηλεοπτικών σειρών, περιλαμβανομένων των δημοφιλών κορεατικών δραμάτων από τον νότο, πρόσθεσε.

«Με βάση νόμους, πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόστηκαν από το 2015 και μετά, οι πολίτες έχουν υποστεί αυξημένη παρακολούθηση και έλεγχο σε όλες τις πτυχές της ζωής τους», αναφέρεται στο συμπέρασμα της έκθεσης.

Η εκτενής επανεξέταση από τον ΟΗΕ έρχεται περισσότερο από μία δεκαετία μετά από μια ιστορική έκθεση που διαπίστωσε πως η Βόρεια Κορέα είχε διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η νέα έκθεση καλύπτει τις εξελίξεις από το 2014 και έπειτα.

Η διπλωματική αποστολή της Βόρειας Κορέας στη Γενεύη και η πρεσβεία της στο Λονδίνο δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (DPRK) απάντησε στους ερευνητές του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι απορρίπτει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που εξουσιοδοτούσε τη σύνταξη της νέας έκθεσης.

Μερικές φορές παιδιά εξαναγκάζονται σε καταναγκαστική εργασία, περιλαμβανομένων των λεγόμενων «ταγμάτων σοκ» σε δύσκολους τομείς όπως τα ανθρακωρυχεία και οι κατασκευές, ανέφερε ο Χίναν από τη Σεούλ.

«Συχνά είναι παιδιά από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, επειδή αυτά δεν μπορούν να δωροδοκήσουν για να γλιτώσουν, και αυτά τα τάγματα σοκ συμμετέχουν συχνά σε εξαιρετικά επικίνδυνες και σκληρές εργασίες», είπε ο Χίναν.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ορισμένες περιορισμένες βελτιώσεις, όπως η μειωμένη χρήση βίας από φύλακες σε χώρους κράτησης και νέοι νόμοι που φαίνεται να ενισχύουν τις εγγυήσεις για δίκαιη δίκη.