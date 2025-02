«Κόλαφος» ο ΟΗΕ για τους τρομοκράτες της Χαμάς: Αποτρόπαιη η περιφορά των σορών στη Γάζα

«H περιφορά των σορών στη Γάζα είναι αποτρόπαιη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε την Πέμπτη (20/02) ο ύπατος αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Φόλκερ Τουρκ.

Υπενθυμίζεται ότι, η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς του μωρού Κφιρ Μπίμπας, του 4χρονου αδερφού του Αριελ, των δύο μικρότερων ομήρων της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, της μητέρας τους Σίρι και του ομήρου Οντέντ Λίφσιτς κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας εκεχειρίας του περασμένου μήνα.

«Το διεθνές δίκαιο επιτάσσει ότι οποιαδήποτε παράδοση λειψάνων πρέπει να τηρεί την απαγόρευση της στυγνής, της απάνθρωπης ή της εξευτελιστικής μεταχείρισης και να διασφαλίζει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των νεκρών και των οικογενειών τους», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Φόλκερ Τουρκ.

Παράλληλα, την Τετάρτη, ο Ερυθρός Σταυρός ζήτησε την προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των νεκρών.

«Πρέπει να είμαστε σαφείς: Οποιαδήποτε εξευτελιστική μεταχείριση κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων απελευθέρωσης είναι απαράδεκτη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Την ίδια ώρα, «Η επιστροφή στο Ισραήλ νεκρών ομήρων είναι μια εθνική τραγωδία και οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες», δήλωσε την Πέμπτη (20/02) ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, την ώρα που στο Ισραήλ επιστρέφονται οι σοροί των παιδιών Μπίμπας της μητέρας τους και ενός ακόμη άντρα.

«Αγωνία. Πόνος. Δεν υπάρχουν λέξεις», έγραψε ο Χέρτσογκ στο X: «Οι καρδιές μας - οι καρδιές ενός ολόκληρου έθνους - είναι συντετριμμένες. Στο όνομα του Κράτους του Ισραήλ, σκύβω το κεφάλι και ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν σας προστατεύσαμε αυτή την τρομερή ημέρα. Συγγνώμη που δεν σας φέραμε πίσω στο σπίτι ζωντανούς».

