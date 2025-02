Μακάβριο σόου από τους τρομοκράτες της Χαμάς: Παρέδωσε μητέρα με τα δύο μωρά παιδιά της σε φέρετρα

Σε ένα πραγματικά μακάβριο σόου απανθρωπιάς και βαρβαρότητας προχώρησαν οι τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια της παράδοσης στο Ισραήλ των τεσσάρων σορών των ομήρων που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023.

Συγκεκριμένα, σε μια μεγάλη σκηνή που στήθηκε στη Χαν Γιουνίς οι τρομοκράτες της Χαμάς τοποθέτησαν τέσσερα φέρετρα μέσα στα οποία βρίσκονται οι σοροί του Κφιρ, του Αριέλ και της μητέρας τους Σίρι Μπίμπας καθώς και του Οντέντ Λίφσιτζ.

Πίσω από τα φέρετρα έβαλαν μια μεγάλη αφίσα στην οποία εκτός από τις φωτογραφίες των τεσσάρων νεκρών ομήρων, υπήρχε και μια προσβλητική εικόνα του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η τρομοκρατική οργάνωση, δείχνοντας πλήρη ασέβεια προς του νεκρούς, άρχισαν να τραβούν φωτογραφίες με τα φέρετρα.

🇮🇱🇵🇸🚨 #BREAKING : Preparation for the handover of four coffins containing the bodies of Israeli prisoners. pic.twitter.com/OxqLUAWiUi

Οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού φαίνονται να απομακρύνονται αφού παρέλαβαν τις σορούς των ισραηλινών ομήρων, όπως φάνηκε από τη ζωντανή μετάδοση που πραγματοποιήθηκε από το Χαν Γιουνίς

Images of the bodies of Israeli hostages being delivered to the Red Cross by Hamas and the Jerusalem Brigades:#BREAKING #Israeli #GazaGenocide #Hamas #Hezbollah pic.twitter.com/EVgAjF5ANy