Οι υποστηρικτές της Χεζμπολάχ τιμούν την επέτειο της δολοφονίας του Χασάν Νασράλα αψηφώντας τις Aρχές

Χιλιάδες υποστηρικτές της Χεζμπολάχ τίμησαν σήμερα το βράδυ στη Βηρυτό την επέτειο της δολοφονίας πριν από έναν χρόνο από το Ισραήλ του ηγέτη της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χασάν Νασράλα, το πορτρέτο του οποίου προβλήθηκε σε ένα εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, παρά τη διαφωνία των αρχών.

A large gathering is taking place in front of Beirut’s Raouche Rock to honor late Hezbollah Secretary-Generals Hassan Nasrallah and Hashem Safieddine. pic.twitter.com/3ggfO4f7e5 — The Cradle (@TheCradleMedia) September 25, 2025

Η φωτογραφία του Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στις 27 Σεπτεμβρίου, προβλήθηκε για λίγο στον Βράχο των Περιστεριών, ένα εμβληματικό σημείο στα ανοικτά της Βηρυτού, ενώ μεταδόθηκαν αποσπάσματα μιας ομιλίας του.

Η τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου, που βγήκε αποδυναμωμένη από έναν πολύνεκρο πόλεμο με το Ισραήλ, ο οποίος έλαβε τέλος τον Νοέμβριο με μια συμφωνία κατάπαυση του πυρός, προγραμματίζει σειρά από εκδηλώσεις μνήμης για την πρώτη επέτειο της δολοφονίας του ηγέτη της.

Ο Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο διάδοχός του, ο Χασέμ Σαφιεντίν, του οποίου η φωτογραφία προβλήθηκε επίσης για σύντομο χρονικό διάστημα στον εμβληματικό βράχο, σκοτώθηκε σε άλλη επιδρομή στις αρχές Οκτωβρίου.

Η απόφαση της Χεζμπολάχ να τιμήσει με αυτό τον τρόπο τους νεκρούς ηγέτες της ενίσχυσε την αντιπαράθεση στη χώρα, η οποία είναι ήδη βαθιά διχασμένη και προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης.

Λιβανέζος αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Χεζμπολάχ «έλαβε άδεια» από τον κυβερνήτη της Βηρυτού για να πραγματοποιήσει τη συγκέντρωση «αλλά όχι για να φωτίσει τον βράχο».

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, ο οποίος υποστηρίζεται από τη Δύση, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έγραψε ότι οι διοργανωτές «παραβίασαν σαφώς τη συγκατάθεση του κυβερνήτη της Βηρυτού».

ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك الذي على اساسه صدر الإذن بالتجمع والذي نصّ بوضوح على "عدم انارة صخرة الروشة مطلقا لا من البر ولا من البحر او من الجو وعدم بث اي صور ضوئية عليها".

وعليه اتصلت بوزراء… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 25, 2025

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου δήλωσε ότι διέταξε τη σύλληψη των υπευθύνων για την οργάνωση της επετείου.