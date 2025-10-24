Οι συνταξιούχοι των ΗΠΑ λαμβάνουν αύξηση 2,8% στο εισόδημα κοινωνικής ασφάλισης το 2026

Περισσότεροι από 75 εκατομμύρια Αμερικανοί που λαμβάνουν παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης και Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης, θα δουν τις μηνιαίες πληρωμές τους να αυξάνονται κατά 2,8% το 2026, επιταχύνοντας την αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

Η Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε την ετήσια προσαρμογή του κόστους ζωής στα επιδόματα την Παρασκευή, λιγότερο από μία ώρα αφότου το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας δημοσίευσε τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον Σεπτέμβριο, ο οποίος είχε καθυστερήσει περισσότερο από μία εβδομάδα λόγω του συνεχιζόμενου κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο οργανισμός βασίζει την ετήσια αύξηση, την οποία παρακολουθούν στενά οι συνταξιούχοι και άλλοι δικαιούχοι παροχών, στον μέσο όρο της ετήσιας αύξησης του ΔΤΚ για τους Αστικούς Μισθωτούς και τους Υπαλλήλους Γραφείου, γνωστό και ως δείκτης ΔΤΚ-W. Ο δείκτης αυτός αυξήθηκε κατά 2,9 % τον Σεπτέμβριο και για τους τρεις μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ήταν κατά μέσο όρο περίπου 2,7 %.

Η αύξηση τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο για 71 εκατομμύρια δικαιούχους Κοινωνικής Ασφάλισης και στις 31 Δεκεμβρίου 2025 για σχεδόν 7,5 εκατομμύρια δικαιούχους SSI. Ορισμένοι δικαιούχοι λαμβάνουν παροχές τόσο Κοινωνικής Ασφάλισης όσο και SSI.

Ήταν η πρώτη φορά που η ετήσια αύξηση ήταν μεγαλύτερη από το προηγούμενο έτος από το 2023, όταν οι δικαιούχοι έλαβαν αύξηση 8,7% - τη μεγαλύτερη από το 1981 - μετά από αύξηση 5,9% το προηγούμενο έτος.

Για το 2025, η αύξηση ήταν 2,5%.

Ο πληθωρισμός, ο οποίος εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών καθώς η οικονομία έβγαινε από την πανδημία COVID-19, μετριάστηκε το 2023 και το 2024, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της αύξησης των παροχών. Ωστόσο, ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ο πιο ευρέως παρακολουθούμενος κύριος δείκτης ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 3,0 % τον Σεπτέμβριο, από 2,9% τον Αύγουστο, δήλωσε η BLS την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακάλεσε ορισμένους εργαζόμενους του BLS που είχαν τεθεί σε προσωρινή άδεια άνευ αποδοχών νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να προετοιμάσει την έκθεση ΔΤΚ για τον Σεπτέμβριο, ώστε να μπορέσουν να ανακοινωθούν οι αυξήσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση. Η δημοσίευση όλων των άλλων δημοσιεύσεων οικονομικών δεδομένων από το BLS και άλλες στατιστικές υπηρεσίες έχει σταματήσει κατά τη διάρκεια του lockdown.