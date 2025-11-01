Οι Times of Israel μετέδωσαν το Σάββατο πως τα μέρη από τις σορούς τριών ομήρων που επέστρεψε στο Ισραήλ η Χαμάς το βράδυ της Παρασκευής δεν ταυτοποιούνται στην πραγματικότητα με κανένα από τους εν λόγω ομήρους.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως τα παραπάνω προέκυψαν μετά από ην την ολοκλήρωση των προσπαθειών ταυτοποίησης στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε πως «η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), ενεργώντας ως ουδέτερος μεσάζων, βοήθησε απόψε, κατόπιν αιτήματος και με την έγκριση και των δύο μερών, στην επιστροφή των λειψάνων τριών σορών στις ισραηλινές Αρχές. Η διαδικασία ταυτοποίησης είναι ευθύνη των αρμόδιων αρχών στο Ισραήλ και θα πραγματοποιηθεί από αυτές».

«Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) δεν συμμετέχει στον εντοπισμό των λειψάνων. Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η ευθύνη για τον εντοπισμό, τη συλλογή και την επιστροφή των νεκρών βαρύνει τα μέρη. Τα μέρη πρέπει να ενεργήσουν για να βοηθήσουν στην επιστροφή τους στις οικογένειές τους. Η ICRC μπορεί να εκπληρώσει τον ρόλο της ως ουδέτερου μεσολαβητή μόνο μέσω της συνεργασίας όλων των σχετικών μερών και στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας» συμπλήρωσε η ανακοίνωση της ICRC.

Βάσει της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας. Όφειλε επίσης να έχει παραδώσει τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων, αλλά μέχρι σήμερα έχει επιστρέψει 17 σορούς, επικαλούμενη δυσκολίες στην ανεύρεσή τους.

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση, που κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας.