Οι παγκόσμιες αντιδράσεις για την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

Πλήθος αντιδράσεων από ηγέτες και αξιωματούχους προκάλεσε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με εκατοντάδες πυραύλους.

Η καταδίκη της επίθεσης του Ιράν ήταν ομόφωνη, με πολλούς αξιωματούχους να στέλνουν μήνυμα συμπαράστασης στο Ισραήλ, ζητώντας παράλληλα την αποφυγή της περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην περιοχή.

Μπάιντεν: Αναποτελεσματική η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Υπάρχει ενεργή συζήτηση σε εξέλιξη σχετικά με το πώς τοι Ισραήλ θα απαντήσει σε μια ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, επισήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σημειώνοντας ότι οι συνέπειες για την Τεχεράνη μένει να φανούν.

Ο ίδιος μιλώντας στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είπε ότι η επίθεση του Ιράν φαίνεται ότι ήταν αναποτελεσματική.

ΗΠΑ: Θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» στο Ιράν - Αναχαιτίσαμε πυραύλους που στόχευαν το Ισραήλ

Δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εκτόξευσαν δώδεκα αναχαιτιστικούς πυραύλους εναντίον ιρανικών πυραύλων που στόχευαν το Ισραήλ, αναφέρει το Πεντάγωνο.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα για την κατάρριψη των πυραύλων, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν όλοι από το εσωτερικό του Ιράν.

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες για την επίθεση με πυραύλους κατά του Ισραήλ την Τρίτη, λέγοντας ότι το μπαράζ σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση, αλλά «βρήκε εμπόδια».

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή βοήθησαν το Ισραήλ να αντιμετωπίσει με επιτυχία την επίθεση και ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν διαβουλεύεται τώρα με το Ισραήλ για την απάντηση.

«Πρόκειται για μια σημαντική κλιμάκωση από το Ιράν, ένα σημαντικό γεγονός», δήλωσε ο Σάλιβαν στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Έχουμε καταστήσει σαφές ότι θα υπάρξουν συνέπειες, σοβαρές συνέπειες, για αυτή την επίθεση και θα συνεργαστούμε με το Ισραήλ για να γίνει αυτό».

Ο Σάλιβαν δεν διευκρίνισε ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι συνέπειες, αλλά σταμάτησε να παρακινεί το Ισραήλ να αυτοσυγκρατηθεί, όπως έκαναν οι ΗΠΑ τον Απρίλιο, όταν το Ιράν πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και πυραύλους στο Ισραήλ.

Ο Σάλιβαν δήλωσε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάσταση και να συλλέγει πληροφορίες.

Η επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους σηματοδοτεί μια απότομη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, παρά τους μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων από την κυβέρνηση Μπάιντεν και τις τακτικές υποσχέσεις ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα.

ΥΠΕΞ για την ιρανική επίθεση: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ισραήλ

Η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο X το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Όπως υπογραμμίζει πρόκειται για μια σοβαρή κλιμάκωση και αυξάνει την απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια.

«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και του δικαιώματός του να ζει με ασφάλεια», γράφει σημειώνοντας πως η χώρα επαναβεβαιώνει την έκκλησή της για άμεση αποκλιμάκωση.

The Greek government strongly condemns Iran’s attacks against Israel. This is a serious escalation and increases the threat to regional security. Greece stands by the people of Israel and their right to live with security. Greece reaffirms its call for immediate de-escalation. pic.twitter.com/YlNmr7l4Gz — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 1, 2024

Ευρωπαϊκή Ένωση: Έντονη καταδίκη της επίθεσης του Ιράν

«Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι οποίες συνιστούν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια», τονίζει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο. Επισημαίνει ότι η ΕΕ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την ασφάλεια του Ισραήλ και για τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

«Διαδοχικά κύματα επιθέσεων και αντιποίνων τροφοδοτούν μια ανεξέλεγκτη σειρά συγκρούσεων», αναφέρει ο Στάνο και υπογραμμίζει ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη να συμβάλει στη μείωση των εντάσεων και στην αποτροπή ενός επικίνδυνου περιφερειακού πολέμου.

Η ΕΕ βρίσκεται σε στενή επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον σκοπό αυτό και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή με όλους τους παράγοντες, καταλήγει.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του Ύπατου Εκπρόσωπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ μέσω ανάρτησής του στο X.

«Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Ο επικίνδυνος κύκλος των επιθέσεων και των αντιποίνων κινδυνεύει να ξεφύγει από τον έλεγχο. Απαιτείται άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλη την περιοχή. Η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη να συμβάλει στην αποτροπή ενός περιφερειακού πολέμου», ανέφερε.

The EU condemns in the strongest terms Iran’s attack against Israel.



The dangerous cycle of attacks and retaliation risks to spiralling out of control. An immediate ceasefire across the region is needed.



The EU remains fully committed to contribute to avert a regional war. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2024

Την έντονη καταδίκη του για την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ εξέφρασε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτηση του στο Χ.

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Αυτό αποτελεί απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια. Η θανατηφόρα κλιμακούμενη σπείρα στη Μέση Ανατολή πρέπει να σταματήσει τώρα. Ένας περιφερειακός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και προστασίας της ζωής των αμάχων».

I condemn in the strongest terms Iran’s attack against Israel; this is a threat to regional security.



The deadly escalatory spiral in the Middle East must stop now. A regional war is in no one’s interest.



The EU stands ready to support efforts to deescalate and protect… — Charles Michel (@CharlesMichel) October 1, 2024

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες καταδικάζει την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τη «διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η μια κλιμάκωση διαδέχεται την άλλη», αφότου το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ – συμμάχου της Τεχεράνης – στον Λίβανο.

«Αυτό πρέπει να σταματήσει. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κατάπαυση του πυρός», αναφέρει ο Γκουτέρες σε δήλωσή του.

I condemn the broadening of the Middle East conflict with escalation after escalation.



This must stop.



We absolutely need a ceasefire. — António Guterres (@antonioguterres) October 1, 2024

Βρετανία: Καταδικάζουμε πλήρως τις ενέργειες του Ιράν

Το Ηνωμένο Βασίλειο «καταδικάζει πλήρως τις ενέργειες του Ιράν», δήλωσε η Downing Street, επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντουλάχ, ανέφερε το Sky News.

Το Λονδίνο όπως φαίνεται είναι έτοιμο να συνδράμει στην άμυνα του Ισραήλ όπως έγινε και τον Απρίλιο στην αντίστοιχη επίθεση του Ιράν.

Αν και τόσο ο Κιρ Στάρμερ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι προτρέπουν την επαναφορά στο διάλογο και τη διπλωματία η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα παραμένει «ακλόνητη».

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση των Εργατικών υιοθέτησε μια πιο σκληρή πολιτική έναντι της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων, στέκονται δίπλα στο Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ.

Ιταλία: Βαθιά ανησυχία μετά την ιρανική επίθεση - Κυβερνητική σύσκεψη κορυφής

Υπό το φως της επιδεινούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε επειγόντως σύνοδο κορυφής στο Palazzo Chigi για να συζητήσει την κατάσταση και να αξιολογήσει τα αναγκαία μέτρα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Antonio Tajani σε εξ αποστάσεως σύνδεση, ο υπουργός Άμυνας Guido Crosetto, ο υφυπουργός Alfredo Mantovano, εντεταλμένος για τις υπηρεσίες ασφαλείας, οι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, ο διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού και, σε σύνδεση, ο πρέσβης της Ιταλίας στο Ισραήλ, Luca Ferrari.

Καταδικάζοντας την ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ, η ιταλική κυβέρνηση εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τις τρέχουσες εξελίξεις και απευθύνει έκκληση στην υπευθυνότητα όλων των περιφερειακών παραγόντων, ζητώντας να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Γερμανία: Η επίθεση του Ιράν πρέπει να σταματήσει

Η Γερμανία από την πλευρά της καταδίκασε την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, σημειώνοντας ότι «πρέπει να σταματήσει».

Ολλανδία: Μήνυμα υποστήριξης από τον Γκερτ Βίλντερς

Ο Ολλανδός πολιτικός Γκερτ Βίλντερς, αρχηγός του «Κόμμα για την Ελευθερία» (PVV), έστειλε μήνυμα υποστήριξης στο Ισραήλ μέσω ανάρτησής του στο X.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Reuters / AFP / Associated Press